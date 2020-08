As cerimonias de vodas limitaranse a 50 persoas no exterior e 25 no interior en Arteixo e o barrio da Milagrosa

Así figura nas ordes publicadas a última hora deste venres no Diario Oficial de Galicia (DOG) coas novas medidas para conter os contaxios de covid-19 nas áreas nas que as autoridades sanitarias galegas detectaron nos últimos días un empeoramento da situación.

A orde que regula as medidas aprobadas para o municipio de Lugo fixa máis restricións para o barrio da Milagrosa, en concreto na área comprendida entre a avenida da Coruña e as rúas Pintor Tino Grandío, Camiño Real, Mar Cantábrico e Angelo Colocci, incluídas estas.

O texto especifica que ás celebracións que xa estaban previstas para este sábado e este domingo en establecementos de restauración non se lles aplicarán estas novas restricións, pero deberán ser comunicadas polos titulares dos locais á Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade para que se poidan tomar medidas e facer as recomendacións pertinentes. Esta exclusión até o luns afecta exclusivamente a este ámbito e o resto das medidas entraron en vigor ás 00,00 horas de hoxe sábado.

Na Milagrosa e en Arteixo rexen as normas máis estritas, segundo as cales os restaurantes non poderán superar o 50 por cento da súa capacidade na zona de comedor e só se poderá permanecer nestes espazos sentado nunha mesa ou agrupación de mesas, coa debida distancia de seguridade interpersoal entre clientes.

Nos bares e cafetarías queda prohibido servir no interior e só se poderán habilitar as terrazas, cun 50 por cento da súa capacidade e cun máximo de cinco persoas por mesa ou agrupación de mesas. Este máximo de cinco individuos aplícase en xeral para calquera encontro de persoas non convivintes tanto en Arteixo como na Milagrosa.

CONCELLO DE LUGO

A Consellería de Sanidade aprobou tamén medidas que afectan o Concello de Lugo no seu conxunto e que son similares ás que veñen aplicando na comarca da Coruña nas últimas semanas. Así, as reunións de persoas non convivintes quedan limitadas a 10 persoas, péchanse os centros de día e suspéndense as visitas e as saídas das residencias de maiores.

O límite máximo para os velorios será de 25 persoas en espazos ao aire libre e de 10 en lugares pechados, sexan ou non convivintes. Na comitiva poden estar até 25 persoas, ademais, de ser o caso, do ministro de culto ou persoa asimilada da confesión respectiva para realizar os ritos funerarios.

Nos lugares de culto non se poderá superar o 50 por cento da capacidade e o exterior dos edificios non se pode usar para cerimonias.

As vodas e outras celebracións relixiosas ou civís quedan suxeitas ás medidas para lugares de culto, se se celebran nun deles, e os banquetes deberán respectar os máximos fixados para os locais de hostalaría. En calquera caso non pode haber máis de 100 persoas ao aire libre e 30 en espazos pechados.

Nos establecementos de hostalaría e restauración a capacidade limitarase ao 50 por cento no interior e queda prohibido consumir na barra. As terrazas deberán funcionar tamén ao 50 por cento.

Do mesmo xeito que se fixo na zona da Coruña, os establecementos comerciais deberán dar un servizo de atención preferente a maiores de 75 anos e a estas persoas, así como ás vulnerables á covid-19, recoméndaselles evitar saír en horas "de previsible afluencia ou concentración de persoas na vía pública".

SITUACIÓN EN LUGO E ARTEIXO

As ordes do DOG indican que "se observa un aumento do número de casos" no Concello de Lugo, cunha distribución "non uniforme, xa que se concentra fundamentalmente no barrio da Milagrosa". O informe sobre a situación epidemiolóxica "advirte da indubidable capacidade de transmisión" en eventos cun número alto de persoas.

O brote "está bastante delimitado e, por tanto, pode ser controlado se se toman as debidas medidas de restrición".

En canto a Arteixo, o documento indica que presenta "unha situación moi específica" dentro da comarca da Coruña, con "unhas taxas de incidencia nos últimos tres días moi superiores ás do Concello da Coruña", que até o momento era "o máis afectado". "Os datos mostran que podemos estar a iniciar un rápido ascenso na curva epidémica e, por tanto, deben porse en marcha de forma urxente medidas restritivas", argumenta.