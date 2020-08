Greta Thunberg da por perdidos los dos últimos años de lucha contra el cambio climático

La líder del movimiento 'Fridays For Future' e impulsora de la causa ecologista, Greta Thunberg, considera que los dos últimos años de lucha contra el cambio climático no han logrado su objetivo, según apuntó la adolescente al diario The Guardian.

Thunberg reconoció la labor de los activistas y el esfuerzo realizado a nivel mundial para promover las ideas del argumentario ecologista, hechos que sirvieron para que la Unión Europea declarase la emergencia climática. Sin embargo, apuntó que "en estos dos últimos años el mundo ha emitido 80 billones de toneladas de CO2. Hemos visto desastre naturales en todo el planeta, se han perdido muchas formas de vida, y esto es solo el principio".

A pesar de todo lo conseguido, la líder sueca considera que los gobiernos todavía están "en fase de negación" y que por eso "hemos perdido otros dos años cruciales debido a la inacción política". Thunberg y su equipo apuntaron al medio británico que la crisis del coronavirus y el parón que supone a nivel mundial presenta una oportunidad única para corregir las emisiones contaminantes y otros comportamientos dañinos para el planeta.

Los estudiantes que continúan con el movimiento de la huelga estudiantil de 'Fridays For Future' se defendieron alegando que "comprendemos que el mundo es complicado y que lo que estamos pidiendo es difícil y puede ser percibido como poco realista. Pero es mucho menos realista creer que nuestra sociedad va a ser capaz de sobrevivir el calentamiento global hacia el que nos estamos dirigiendo".