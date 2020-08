Luis Cepeda, Sara Sálamo, Anabel Alonso... los famosos critican a Miguel Bosé y la manifestación antimascarillas

Cerca de 2.500 personas se manifestaron el pasado domingo en la madrileña plaza de Colón para protestar contra las medidas impuestas por el Gobierno frente a la expansión de la Covid-19, entre ellas, el uso obligatorio de mascarilla. Guiados por rostros como el cantante Miguel Bosé, los manifestantes protestaron contra la "falsa pandemia", lo que generó una oleada de indignación.

Así, famosos y desconocidos han criticado durante las últimas horas la actitud de todas aquellas personas que se manifestaron al grito de "no hay miedo", "queremos ver el virus", "no somos delincuentes" o "bote, bote, aquí no hay rebrote" y que, mientras no clamaban "amor", cargaban contra los periodistas.

Bosé, quien perdió a su madre, Lucía Bosé, a causa del coronavirus, se refiere a los manifestantes como "la resistencia". Sin embargo, los usuarios los tachan de "irresponsables" o "borregos" por poner en riesgo la salud de la población apoyando el mensaje del autor de Don diablo, que, a pesar de prometer que iba a salir a las calles, no se presentó en la cita.

"Nadie le ha visto en la concentración, o no ha ido o se ha puesto la mascarilla muy bien puesta", ha criticado la actriz Anabel Alonso, a la que se ha sumado el cantante Luis Cepeda, que ha escrito: "Acabas de perder el respeto que te tenía". Otros rostros conocidos, como el periodista Antonio Maestre, fueron más contundentes: "Los que vayáis, tosedle en la cara. A ver si hay suerte".

Por su parte, la intérprete Sara Sálamo escribió que "como 'la pandemia es una farsa' según dicen los asistentes a la manifestación de Colón, pido que hagan un listado con sus nombres y DNI’s. En el caso de que se contagien (qué no ocurrirá según ellos) no se les atienda en ningún hospital". Otros famosos como el guionista Manuel Burque o el político Gabriel Rufián han criticado el evento.

Acabas de perder el respeto que te tenía. Hay muchos artistas luchando por salir adelante y por que esto pase haciendo lo que podemos y respetando las medidas. Que tengas la vida resuelta no implica que te cargues todo por lo que lucha tu gremio. https://t.co/TdZlxxwZSQ — Luis Cepeda (@cepedaoficial) August 14, 2020

🔴 ÚLTIMA HORA | Son las 19:40. 3 siglos menos en Colón.#Madrid16A — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) August 16, 2020

Qué paradoja. https://t.co/DE09vT6iw4 — Anabel Alonso Oficial 🇪🇸🇪🇸🇪🇸 (@AnabelAlonso_of) August 16, 2020

Los que vayais tosedle en la cara. A ver si hay suerte. https://t.co/T1rdkBwWXd — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) August 15, 2020