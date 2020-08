Manifestación en Madrid contra el uso de la mascarilla: "No tenemos miedo"

La plaza de Colón de Madrid ha sido el lugar este domingo de una manifestación de antimascarillas que, sin guardar distancia de seguridad ni llevar este protector facial, han protestado contra el uso obligatorio de las mismas. El cantante Miguel Bosé o el antivacunas Josep Pàmies han sido algunas de las personas que han alentado a esta convocatoria.

Al grito de "no hay miedo", "queremos ver el virus", "no somos delincuentes, queremos respirar" o "bote, bote, aquí no hay rebrote", varias decenas de personas han desafiado a la Covid-19 sin guardar distancia alguna de seguridad e incluso abrazándose al grito de "viva el amor, viva la vida, viva la libertad".

Muchos han sido los usuarios de Twitter quienes, bajo la etiqueta empleada para la manifestación, #Madrid16A, han criticado el comportamiento de estos manifestantes.

Las personas que van hoy a #Madrid16A porque están en contra de las mascarillas y "la farsa de la Covid-19", ¿también están en contra de ser atendidas en hospitales y centros de salud llegado el momento?.

La Organización Médica Colegial trató de impedir que se celebrase esta concentración y solicitó a la Comunidad de Madrid que la prohibiese, sin éxito. "Puede significar un atentado grave contra la salud pública", manifestaba este organismo.