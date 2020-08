"Los negacionistas del coronavirus concentrados en Colón funcionan como una secta"

Hace meses que el hecho de que el coronavirus no sea el tema central de cualquier conversación es algo casi imposible. Y no solo eso. En marzo, abril y mayo, las imágenes de hospitales colapsados, UCIs desbordadas y sanitarios agotados fueron recurrentes. Sin embargo, nada pareció ocurrir para las cerca de 2.500 personas que se manifestaron ayer en la madrileña plaza de Colón.

Alentados por el cantante Miguel Bosé (que finalmente no acudió) y gritando consignas como "bote, bote, aquí no hay rebrote", los manifestantes desafiaron a la Policía negándose a portar mascarillas y a guardar distancia alguna de seguridad. Además, llegaron a abrazarse al grito de "viva el amor" cuando no estaban escupiendo o insultando a los periodistas que cubrían el acto.

Eso ha provocado que la Delegación del Gobierno abra una investigación para sancionar y hacer cumplir la ley, puesto que la incredulidad de la mayoría de la población ante el negacionismo de la pandemia ha sido exponencial. Y es que, ¿qué puede llevar a alguien a obviar que la mayor crisis sanitaria y económica es real?

Para Guillermo Fouce, profesor de Psicología Social en la Universidad Complutense de Madrid, una de las claves es la incertidumbre. Según su opinión, si se conociera "absolutamente todo" del Covid (su origen, su evolución, cómo se contagia), apenas habría margen para los grupos negacionistas. Sin embargo, "la respuesta oficial es que no sabemos si nos van a volver a confinar, si esto va a durar mucho o poco", lo que, a su juicio, hace que parte de la sociedad que necesita certidumbre llene esos vacíos de información con "interpretaciones falsas" con las que crear una comunidad que "es y funciona como una secta".

"Crean un marco y seleccionan la información, aunque sea falsa o esté tergiversada, que les es útil, lo que provoca que puedan crear una identidad de grupo que ayer se reafirmó", asegura en una conversación con 20Minutos. En este sentido, el también doctor en Psicología alerta de la peligrosidad de la manifestación de Colón, ya que "necesitaban ponerse cara, verse, reforzarse los unos a los otros y es lo que han hecho". Además, su tratamiento informativo puede provocar visibilidad, "que otras personas se interesen", y su incumplimiento de todas las medidas de seguridad, lo que para Fouce es "un atentado contra la salud pública y debe derivar en sanciones, dará lugar a que haya mártires".

"Explotarán el marco discursivo diciendo que si no tuvieran razón no irían a por ellos; se pondrán en la situación de víctimas", alerta el psicólogo, que también señala que en este tipo de movimientos, como ocurre con los antivacunas, se nutren de diversas corrientes: "En este caso están los que se dicen víctimas de las grandes corporaciones, la extrema derecha, que intenta culpar de todo al Gobierno, y los que defienden una antimedicina no racional".

Romper el aislamiento y ser contundentes

El psicólogo pide combatirlos generándoles dudas con información. A su parecer, el primer paso para desbaratar su estrategia es "romper su aislamiento". "Cuando alguien cae rendido a las teorías conspiranoicas solo lee las noticias de su red, solo se relaciona con aquellos que piensan como él, así que los que estamos informados tenemos que romper ese aislamiento, generar dudas y saber que es un fenómeno progresivo", remarca. Además, pide también "encontrar alternativas emocionales" como la empatía, lo que se puede lograr visibilizando historias reales ocurridas en la pandemia: gente que ha fallecido sola, vidas truncadas, etc. Por último, ve "obligado" que las administraciones actúen con "contundencia". "Decir que el cáncer se cura con un bálsamo o que el coronavirus no existe es un delito contra la salud pública y eso hay que sancionarlo", concluye.