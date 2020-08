'Sálvame' critica la irresponsabilidad de Makoke y Marta López frente al peligro del coronavirus: "¡Sinvergüenzas!"

Las colaboradoras de Sálvame Marta López y Makoke fueron criticadas el pasado jueves por su propio programa al compartir un vídeo en un evento nocturno en el que no cumplían ninguna de las medidas de seguridad por el coronavirus.

El programa de Telecinco emitió unos vídeos que Makoke publicó en sus redes sociales en los que aparecía sin la mascarilla colocada durante un concierto en el conocido Festival Starlite de Marbella.

Las imágenes causaron una gran indignación en el plató, donde cada uno de los compañeros de trabajo criticó a Makoke y Marta por saltarse las estrictas normas impuestas para frenar los descontrolados rebrotes por Covid-19.

"No queremos ser ejemplo de nada, pero me parece una vergüenza que, después de ver todo lo que están diciendo los telediarios, subáis un vídeo así", empezó diciendo, muy enfadado, Kiko Hernández.

El tertuliano destacó que "es una absoluta falta de respeto a la gente que está en sus casas, lo está pasando mal y que tienen miedo. ¡Mascarillas, mascarillas!".

Asimismo, el colaborador ha advertido: "Esto que es un medio público tenemos que decir las cosas como son. Por favor tengan cuidado, usen mascarillas y no hagan lo que acaban de hacer estas mujeres. Es una vergüenza".

Aquí Makoke, Marta y sus amiguis, que dice la susodicha que la Junta deja ir sin mascarilla si se reunen 10 personas. ¿Dividimos la muchedumbre en grupos de 10 y fuera mascarillas? ¿Nos toma por tontos?#yoveosalvamepic.twitter.com/9U9vIcbDVl — La Bruja Cotilla (@Brujaycotilla) August 14, 2020

"Espero que antes de entrar a las instalaciones de Mediaset os hagan la prueba porque habéis estado en todo el foco del contagio, ¿cuántos infectados ha habido allí más? ¡Una de vosotras va a caer!", apuntó, por su parte, Víctor Sandoval, muy afectado tras haber perdido a sus padres, víctimas del virus.

"Sois unas irresponsables y se os tendría que prohibir la entrada a Telecinco. Con gente así no se puede trabajar. Murieron cerca de 40.000 personas y muchas familias siguen afectadas por lo que estamos viviendo. Cuando vayáis a sitios calientes como Marbella o Mojacar tendríais que tener muchísimo cuidado, y si no lo tenéis porque sois unas sinvergüenzas, no lo publiquéis", añadió Rafa Mora.

"No puedes ser tan irresponsable, sabes lo que está pasando en la calle. Ya no se puede fumar en la calle, ¿te has enterado? Cada vez hay más casos. [Marta López] Eres nuestra compañera, quiero que seas responsable, no vuelvas a hacer esto porque cada vez que lo hagas nosotros nos vemos en la obligación de sacarlo", criticó Chelo García Cortés.

"Pediría un poco de cordura y sentido común porque cuando volváis vais a volver a vuestras casas y os encontraréis con vuestros hijos, tendrán que ir a los colegios, vais a volver a vuestros puestos de trabajo, tendréis que ver a vuestros compañeros. La cadena se hace más grande. Pasadlo bien pero con un poquito de responsabilidad porque en esto nos la jugamos todos", exigió Gema López.

"Está mal que lo haga cualquier persona pero aún es peor cuando es un personaje público. Hay que tener muy poca vergüenza de ver lo que habéis grabado y publicarlo. Esto hace que perdáis credibilidad", zanjó Alonso Caparrós.