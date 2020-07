"Hábeas corpus, ya": el intento fallido de una mujer para librarse de la mascarilla que acaba en multa

Las elevadas temperaturas en todo el país están haciendo de la mascarilla un "complemento" bastante incómodo que no por ello deja de ser obligatorio. Solo grupos específicos de personas están exentos de llevarlas, como niños menores de 6 años y personas que presenten alguna enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada, así como quienes estén en situación de discapacidad o dependencia.

En las últimas horas, un vídeo de una mujer que intentaba escaquearse de la mascarilla poniendo al límite la paciencia de la Policía de Vinaroz, en Castellón, se ha hecho viral por lo absurdo del momento y el egoísmo de la mujer, que es la que graba al agente intentando justificar su comportamiento, que en las redes ya ha sido calificado de admirable.

Estamos cansados de señalar el comportamiento macarra de policías y por ello creo que hay que señalar también las buenas actuaciones y la paciencia que tienen que tener a veces con algunos "seres humanos".



"Habeas Corpus" dice la sinvergüenza 😂pic.twitter.com/PorOxut1SZ — Jules (@CensoredJules) July 27, 2020

En el vídeo, la mujer, que es alertada por un agente por no llevar puesta la mascarilla por la calle, muestra un documento para intentar acreditar que está exenta de llevarla. Sin embargo, tal y como le explica el policía local, el documento no tiene validez porque, pese a estar expedido supuestamente por un abogado, no presenta ni el nombre de la mujer, ni el documento de identidad, simplemente una firma que ni siquiera corresponde con la del DNI de la interesada.

El agente le recuerda que no llevar mascarilla se sanciona con una multa de 100 euros, a lo que la mujer responde con otra amenaza de denuncia mientras éste intenta hacerla entender por qué no vale su documento. "Si lo llevo yo, es mío", insiste la autora del vídeo, que finalmente es multada.

Lo más llamativo del vídeo, si cabe, es el final. Cuando el agente acompaña a la mujer al interior de la comisaría, ésta empieza a invocar el hábeas corpus como si se tratara de una fórmula mágica para librarse de la multa. Éste es un procedimiento jurídico mediante el cual cualquier persona puede comparecer inmediatamente ante el juez para que este determine sobre la legalidad del arresto.

Las redes no solo han alabado la conducta del policía, sino que han hecho memes del momento "hábeas corpus" comparándolo incluso con hechizos de Harry Potter.