Pastor dice que el "paseíllo" a Sánchez es un "bochorno": "Con 40.000 fallecidos no estamos para aplausos ni fiestas"

La vicepresidenta segunda del Congreso y diputada del PP, Ana Pastor, ha asegurado este jueves que el "paseíllo" de los diputados del PSOE y Unidas Podemos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada al Pleno de la Cámara Baja es un "bochorno".

"Teniendo como tenemos en este momento el drama con mas de 40.000 fallecidos no estamos como para aplausos y grandes fiestas. Ni grandes ni pequeñas. Estamos tristes y con ganas de hacer cosas y salir adelante", ha señalado Pastor en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

En esta línea, la dirigente 'popular' ha afeado a Sánchez el recibimiento que le dispensaron este miércoles los parlamentarios de sendas formaciones, y que llegó después de que sus ministros hiciesen lo propio a su llegada al Consejo de Ministros tras haber regresado del Consejo Europeo en el que se logró el histórico acuerdo para un fondo de reconstrucción.

Enmienda a "socialistas y comunistas"

Para Pastor, el pacto alcanzado por los Veintisiete no es sino una "enmienda a las políticas" del Gobierno de "socialistas y comunistas". "Dice, o usted hace reformas por el buen camino o esto no es el mana, no va a caer el dinero del cielo", ha apuntado.

Es precisamente por esto, según ha apuntado Pastor, por lo que los 'populares' no pueden llegar a un acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado con el Ejecutivo. "Desde luego las políticas de Sánchez van en la línea contraria a las que defienden la mayoría de los españoles", ha añadido.

En este sentido, Pastor ha insistido en que el PP defiende un modelo de crecimiento económico que "no se parece en nada" al aplicado por PSOE y Unidas Podemos. "No vamos a apoyar nunca que el dinero que venga del fondo de recuperación se tire. Vamos a estar apoyando medidas que den oportunidades", ha afirmado.

Éstas oportunidades, ha explicado la dirigente del PP, "vienen de la mano de medidas" como las tomadas por Alemania e Italia. Así, Pastor ha lamentado que Sánchez haya tomado un camino que, antes de la crisis del coronavirus, había dejado a España "en posición asimétrica" con otros países vecinos.