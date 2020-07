Feijóo: "No me gusta la política nacional del país. Estamos dando un espectáculo de mediocridad nunca visto en 40 años"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, participa este lunes en el Comité Ejecutivo del PP, donde tanto él como Iturgáiz tendrán que hacer una valoración de los resultados electorales ante la dirección del partido, pero también se hablará del rumbo de los populares, del que Feijóo se ha desmarcado en varias ocasiones: "Yo he podido hacer la política que he considerado oportuna en Galicia, defiendo los intereses de Galicia y no he tenido ni un solo comentario o indicación", ha señalado en una entrevista en la Cadena Ser.

En ella ha defendido que su partido es "moderado, de centro reformista" y que aunque se le critique por radical ahora que está en la oposición, "cuando hemos estado en el Gobierno hemos hecho políticas reformistas". Esas críticas vienen en parte por su portavoz, Cayetana Álvarez de Toledo, con quien asegura que no ha trabajado nunca. Sin embargo, ha defendido que en un mismo partido haya distintas sensibilidades "para unir el centro derecha y volver a ser un partido de gobierno".

En este sentido, ha señalado que "es muy difícil hacer de portavoz en este Congreso en el que hay tanto ruido y poca política. Uno entra en esa mediocridad y esa descalificación y automáticamente se crea un problema en torno a un portavoz".

Es este estilo que prima en la Cámara Baja el que ha criticado Feijóo, en el que participa desde el Gobierno hasta el resto de partidos de la oposición. "No me gusta la política nacional que tiene mi país en estos momentos. Estamos dando un espectáculo de mediocridad nunca visto en 40 años", ha lamentado. Aunque en él, ha reconocido, también participa el PP: "Sí, por su puesto, no lo discuto, pero cada uno tiene su responsabilidad", ha señalado para criticar las formas del Ejecutivo, que a su juicio va al Congreso a "insultar a la oposición".

"El Gobierno en vez de ir al Congreso a sumar, hay algún miembro del Gobierno que es un provocador", ha reiterado en referencia a Pablo Iglesias: "Yo nunca he visto a ningún vicepresidente que en lugar de explicar su programa vaya a insultar a la oposición".