El PP usa el 'caso Dina' para cargar contra Iglesias: "La cloaca es donde usted se mueve como pez en el agua"

Ya ocurrió en la última sesión de control al Gobierno en el Congreso, hace tres semanas, y, como ese día, este martes el caso Dina fue protagonista en la sede del legislativo. El PP volvió a atacar al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en la sesión de control al Gobierno en el Senado por su relación con la pieza separada del caso Villarejo sobre el robo de una tarjeta de móvil a una excolaboradora. Y lo acusó de estar "como pez en el agua" en "la cloaca".

Fueron dos las preguntas dirigidas a Iglesias en la sesión de control, y las dos giraron en torno a las polémicas que lo han rodeado en las últimas semanas: el caso Dina y sus críticas a algunos periodistas. La diputada del PP María Salom acusó al vicepresidente segundo de estar "un poco descarriado en cuanto a igualdad de género", después de que Iglesias dijera hace unos días que no había devuelto a Bousselham la tarjeta robada hasta meses después para no meterle "más presión".

"Me preocupa su visión paternalista y sus actitudes machistas. Usted, cual macho alfa, es quien toma las decisiones en nombre de sus colaboradoras", denunció Salom, que aseguró que la decisión de Iglesias de no devolver el dispositivo inmediatamente "muestra una actitud machista". "¿Qué contenía esa tarjeta? Usted se estaba protegiendo a sí mismo, ¿y de qué? Eso es violencia de género y machismo puro y duro", denunció la diputada del PP.

Posteriormente, el portavoz popular en el Senado, Javier Maroto, insistió en culpabilizar al vicepresidente del "caso Dina-Iglesias". "Usted disfruta hablando de cloacas, pero con lo que vamos conociendo es obvio que la cloaca es donde usted se mueve como pez en el agua", criticó Maroto, que afeó a Iglesias sus críticas a una "prensa" que calificó de "necesaria". "Naturalizar el insulto no se ajusta a la democracia, atacar a periodistas que no le gustan no se ajusta a la democracia, y ocultar el caso Dina-Iglesias no se ajusta a la democracia", espetó.

A Podemos no se le acusa "de ningún delito"

En respuesta, Iglesias volvió a exigir al PP que acuda "a los tribunales" si quiere acusarle de algún delito. "Si de lo que usted habla es del caso Villarejo reconocerá que se investigan delitos graves, la construcción de una trama parapolicial con la que su Gobierno trató de espiar y protegerse de la corrupción", espetó el vicepresidente, que insistió en que ni a él, ni a Bousselham ni a Podemos se les acusa "de ningún delito".

"A pocas formaciones se les ha investigado tanto como a nosotros, y fíjese, lo que encontraron en el móvil" de Bousselham "eran comentarios soeces y desagradables míos en un chat y un vídeo de Pablo Echenique cantando una jota", ironizó Iglesias, que preguntó a los dirigentes populares "qué hubiera pasado si al PP se le hubiera investigado así".

Con respecto a sus alusiones a la prensa, Iglesias aseguró que el PP no tiene derecho a hablar de "amedrentar a periodistas". "Eso es lo que hacía Soraya Sáenz de Santamaría maniobrando para que algunos periodistas perdieran su trabajo, es untar con dinero público a medios afines, dar ruedas de prensa por plasma" o "convocar a los directores de periódicos a Moncloa para mentirles" tras el 11-M, denunció el vicepresidente segundo.