Navarra registra 17 casos de Covid, 2 en el brote del almuerzo de San Fermín y 4 en el de la Comarca de Pamplona

Asimismo, entre los positivos del lunes hay siete casos por contacto en el ámbito familiar y cuatro casos no estarían ligados a brotes previos. No se han producido novedades ni en el brote de Tudela iniciado el pasado 9 de julio, ligado a una boda, que continúa estable en la cifra de 37 positivos, ni en el de Sunbilla, que no ha registrado nuevos casos en los últimos 14 días, según ha informado el Gobierno foral.

En cuanto a la situación hospitalaria, el lunes no hubo movimientos ni en altas ni en ingresos, manteniéndose en doce el número de ingresados en planta, además de otra persona que se encuentra en la UCI. No se ha producido ningún fallecimiento.