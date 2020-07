La redacción de TVE rechaza a Josep Vilar como jefe de Informativos en una consulta con escasa participación

La redacción de TVE rechaza mayoritariamente la elección de Josep Vilar como nuevo director de Informativos de la televisión pública. Así lo refleja el referéndum no vinculante organizado por el Consejo de Informativos de TVE entre los profesionales, en el que el nombre de Vilar ha recogido un 41,5% de los apoyos por el 42,86% de votos contrarios. El 15,64% de quienes han votado se han abstenido, y la participación ha sido muy baja: apenas un 23,5% del censo ha opinado.

Vilar ha sido designado por el director de Información de RTVE, Enric Hernàndez, después de unos días agitados que se han saldado con varios ceses y dimisiones en la cúpula de la corporación. El nuevo responsable, un hombre de la casa que trabaja en TVE desde 1985, se presentó hace unos días a sus compañeros y aseguró que mantendrá toda la estructura del área de información de la televisión pública, incluidas las subdirecciones de informativos y los editores de los Telediarios.

No obstante, sus explicaciones no han convencido a la mayoría de los profesionales que han votado (menos de una cuarta parte), que han rechazado su designación. La consulta, no obstante, no es determinante, y Hernàndez puede ratificar el nombramiento de Vilar si lo considera conveniente.

El pasado diciembre, Almudena Ariza –la primera elección para ocupar el puesto de directora de informativos de TVE– rechazó el puesto que ahora ocupará previsiblemente Vilar al no mostrarse conforme con el resultado del referéndum sobre su figura. Entonces, Ariza cosechó el 61,85% de votos a favor de su nombramiento, pero la participación fue de apenas el 15% de los profesionales, lo que la periodista consideró una mayoría que no era "suficiente".