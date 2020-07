Baleares también obliga a llevar siempre la mascarilla y otras comunidades como Andalucía y Cantabria no lo descartan

Baleares se ha sumado a Cataluña en el uso obligatorio de la mascarilla incluso cuando sea posible mantener la distancia física de metro y medio. El objetivo de esta medida, que el Gobierno vasco ha impuesto también en la localidad guipuzcoana de Ordizia, es intentar frenar los rebrotes de coronavirus, situación que se produce cuando aparecen tres casos entrelazados o uno solo en una residencia. La norma podría extenderse a otras comunidades, como Andalucía y Cantabria.

El Gobierno del archipiélago está preparando un decreto, que prevé que entre hoy en vigor, para imponer el uso de la protección respiratoria en todo momento. Su incumplimiento con llevará una multa que podrá rondar los 100 euros.

Las autoridades han aclarado que la medida tendrá algunas excepciones, como cuando la persona esté en la playa, la piscina, haciendo deporte, tocando instrumentos musicales de viento o consumiendo alimentos y bebidas, por lo que se debe llevar la mascarilla en restaurantes y terrazas si no se está consumiendo.

El Ejecutivo que preside Francina Armengol ha tomado esta decisión ante los rebrotes de Covid en la comunidad y que ascienden a diez activos. De ellos, ocho están en Mallorca, uno en Menorca y otro en Ibiza. Los responsables políticos defienden que con la apertura al turismo los riesgos podrían aumentar si se descuidan las medidas de seguridad.

Desde la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares se oponen sin embargo a que se apliquen "medidas más restrictivas que las que cumplen los turistas en sus puntos de origen, porque desestimulan que elijan las islas y favorecen a los competidores".

Con la vista puesta en evitar riegos, otras comunidades podrían seguir los pasos de Cataluña y Baleares. "No me parece una idea que haya que desechar. Hay que tenerlo encima de la mesa, tal como están los acontecimientos y la evolución de la pandemia en algunas zonas de España", respondió ayer el presidente andaluz al ser preguntado por la posibilidad de que la Junta obligue a utilizar la mascarilla siempre. Juanma Moreno agregó que, si bien no descartan aplicar confinamientos parciales para prevenir y evitar el contagio, por el momento "no es necesario" y no se contempla a corto plazo.

Moreno hizo hincapié en que los brotes de coronavirus registrados en Andalucía están "muy controlados" y son "reducidos". "Estamos algo más tranquilos aunque sigamos preocupados y ocupados en la pandemia", dijo.

"No quiero adelantar escenarios", afirmó por su parte el vicepresidente de Cantabria, Pablo Zuloaga, quien reconoció, no obstante, que las "opiniones personales" de los miembros del Gobierno "avanzan hacia ese uso obligatorio".

Zuloaga explicó que esta cuestión es un "elemento de debate" que está "sobre la mesa". Reconoció que se ve "cierta relajación" a la hora de adoptar medidas de seguridad y pidió "responsabilidad" a los ciudadanos

El ministro de Sanidad y los consejeros celebraron ayer un Consejo interterritorial, en el que varias comunidades pidieron unificar criterios sobre las mascarillas. La Comunidad Valenciana dijo que pospone su decisión al respecto a la espera de que se trabaje en ello los próximos días.

Muchas dudas en Cataluña

La Conselleria de Salut de Cataluña intentó resolver ayer las dudas de los ciudadanos en el primer día del uso obligatorio de la mascarilla en todo momento. Así, anunció que se puede prescindir de ella en las zonas de baño de playas y piscinas, pero no en aseos, vestuarios, duchas o chiringuitos.