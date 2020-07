Ford, Baleària y Stadler se muestran optimistas ante el futuro y Air Nostrum confía en salir adelante

Así lo han indicado en un encuentro organizado por la Cadena SER titulado 'Empresa y Movilidad' al que han asistido también el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos; el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el de la CEV, Salvador Navarro.

El presidente de Baleària, Adolfo Utor, ha asegurado que su empresa ha salido "muy fortalecida desde el punto de vista de la cohesión" del equipo, del que ha alabado su "grado de compromiso y entrega".

También ha asegurado que el futuro pasa por la aceleración de la digitalización, después de que la compañía haya doblado las ventas online, del 30 al 60%, y ha aludido también al reto de la transición energética que la naviera ya había comenzado con el gas natural licuado como combustible.

Ahora mismo, ha indicado, la empresa está orientada fundamentalmente a "recuperar la confianza" de los pasajeros mostrándose como medio de transporte seguro y está obteniendo "una buena respuesta".

Por ello, tiene "optimismo en el futuro", para el que ha reclamado "cooperación y colaboración, huyendo de enfrentamientos partidistas" para salir pronto de la crisis.

El presidente de Stadler Valencia, Íñigo Parra, ha querido romper también una lanza por el "optimismo generalizado" y ha anunciado que la división española está en un momento muy importante porque acaba de ser nominada dentro del grupo como centro tecnológico de la producción de cajas de aluminio para el sudeste europeo y Norteamérica.

Esto va a generar 500 empleos directos y supondrá una inversión de 40 millones de euros en tecnología puntera. "Tenemos grandes oportunidades. En otros momentos este fue un sector con mayores dificultades, hoy tenemos que ayudar al conjunto de la sociedad a través de nuestro sector a mover el país", ha señalado.

Por su parte, el presidente de Ford España, Jesús Alonso, también se ha definido como "fundamentalmente optimista" ya que la planta valenciana continúa con sus inversiones en la electrificación de toda la gama y se abrirá la planta de montaje de baterías.

Ha puesto en valor los planes para impulsar el cambio de coche, lo que va a ayudar a la empresa en los próximos meses, y ha destacado la "relación extraordinaria con la Comunitat" y el Consell.

Este próximo año, ha dicho, "va a ser muy importante por todo lo que está pasando, porque no todos los países están reaccionando igual a esta situación y en el proceso de electrificación se van a tener que tomar medidas y decisiones dependiendo de cómo reaccionen los gobiernos de los países". "Yo, siendo español, tengo que apostar por Almussafes", ha subrayado.

Desde Air Nostrum, su presidente, Carlos Bertomeu, ha indicado que intentará mantener la empresa y cree que lo logrará, aunque ha advertido de que el sector está "muy tocado" porque depende de un turismo que va a tardar en llegar, lo que obligará a tomar decisiones sobre el tamaño de las empresas para dimensionarse a ese tamaño de mercado que no será el de antes.

Ha destacado la necesidad de fomentar la movilidad nacional y se ha mostrado "muy preocupado" por la solvencia de la empresa, que tiene mucho trabajo por delante en lo que respecta a su deuda y los acuerdos adquiridos con los bancos. "Pero saldremos adelante", ha zanjado.

PUIG: "EL OPTIMISMO INTELIGENTE ES MUY SATISFACTORIO"

El 'president' Puig ha asegurado tras esas alocuciones que "el optimismo inteligente es muy satisfactorio" y ha aludido a las "enormes ventanas de oportunidad" que se abren con esta crisis.

Ha admitido que las decisiones que se tomen ahora "van a determinar los próximos años, una década como mínimo" y ha defendido que debe haber un motor público para recuperar estos sectores afectados, que tendrá la ayuda de Europa.

"Hay empresas estratégicas que no podemos ni de lejos dejar caer, desde luego algunas están aquí (en el foro) y es necesario hacer lo que haga falta para mantener empresas tractoras en España y en la Comunitat Valenciana", ha dicho.

Tras valorar la "magnífica noticia" de la inversión de Stadler en Valencia, ha aludido también al peso de Ford en el PIB valenciano y ha abogado por una "recalificación fiscal" que en un momento de electrificación del parque de vehículos haga que los coches contaminantes paguen más impuestos y no ocurra lo que pasa en muchos casos actualmente, que "los que más contaminan menos pagan".

La sostenibilidad económica, social y medioambiental, ha afirmado, son desafíos que "ya estaban ahí y ahora hay que acelerar".

"Más ferrocarril, más transporte ecológico", ha subrayado, y actuar pensando en qué puede hacer uno por el país y no al revés: "Más esfuerzo personal, colectivo, generosidad y solidaridad. Nadie nos va a regalar nada. Hay que ser conscientes de que si perdemos 10 puntos del PIB no es gratis. De esta salimos trabajando más y mejor y con mayor esfuerzo, incluso fiscal, es que no hay más, todo lo demás, literatura", ha concluido.