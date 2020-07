Un 14% de los casos positivos en la primera ronda del estudio de seroprevalencia ya no tienen anticuerpos

Las dudas sobre la duración de la inmunidad frente al coronavirus persisten y se incrementan tras los datos de la tercera ronda del estudio de seroprevalencia realizados por el Ministerio de Sanidad, que señala que un 14% de los casos que dieron positivo en la primera ronda ya no tenían anticuerpos detectables seis semanas después.

En una rueda prensa realizada este lunes en Moncloa, la doctora Marina Pollán, directora del Centro Nacional de Epidemiología, presentó los datos del estudio, que confirmaron que solo un 5,2% de la población española ha desarrollado anticuerpos frente al virus, el mismo resultado que en la oleada anterior.

"No tener anticuerpos no significa que esas personas no están inmunológicamente protegidas", declaró Pollán, que admitió que "las herramientas que estamos utilizando para detectar anticuerpos no son perfectas".

Raquel Yotti, directora del Instituto de Salud Carlos III, quiso lanzar al respecto un "mensaje de alerta" a los que hayan pasado la enfermedad y "creen que no tienen que seguir las recomendaciones".

"Los datos ponen de manifiesto esta incertidumbre. Quiero lanzar un mensaje de prudencia aquellos ciudadanos que hayan pasado la enfermedada y que puedan pensar que ya tienen una inmunidad completa", declaró Yotti.

Un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad de Medicina de Chongqing y publicado recientemente en Nature Medicine vino a reforzar este argumento al concluir que los anticuerpos generados de manera natural por el organismo frente a la Covid-19 comienzan a disminuir entre dos y tres meses después del contagio.

La doctora Pollán subrayó que el hecho de no tener anticuerpos detectables no era sinónimo de no tener inmunidad frente al coronavirus, dado que "conocemos enfermedades como la hepatitis en la que los anticuerpos desaparecen pero las células que producen estos anticuerpos tienen una memoria inmunológica".

Por lo demás, los datos ofrecidos en rueda de prensa, a falta de la publicación del informe completo, vienen a confirmar los resultados de las anteriores olas del estudio, descartando la posibilidad de que la inmunidad natural de grupo pueda ser la solución para la pandemia.