El PSOE pide que se aumenten los medios de control de plagas "ante la alta presencia de ratas en los barrios"

Pérez ha agregado que el servicio de desratización y desinsectación sólo cuenta con cuatro operarios para los once distritos malagueños, "para una ciudad con 398 kilómetros cuadrados y evidentemente esto no es suficiente para dar solución a un problema que ya se está viendo en nuestras calles".

De hecho, ha dicho, vecinos de la barriada de Dos Hermanas, donde ha tenido lugar una rueda de prensa del grupo socialista este martes, afirman "que las ratas están campando a sus anchas" y que llegan incluso "a las puertas de los domicilios".

Por eso, Pérez solicita "la ampliación de tratamientos de desratización anuales que permitan avanzar en una mayor efectividad", incidiendo en la desaparición de los roedores en las calles, "así como la implementación de mecanismos para evitar la presencia de plagas, porque los cuatro operarios con los que cuenta este servicio, externalizado en una empresa privada y compartidos también por el servicio de desinsectación no son de ninguna manera suficientes".

Pérez cita como barrios donde hay "un mayor aumento de las colonias de ratas en zonas como Carretera de Cádiz, El Palo, Campanillas o Churriana". Además, "en la zona centro se han visto grandes colonias de ratas pese a ser un lugar de gran asistencia turística, parece que se han confiado durante el confinamiento por la reducción del número de transeúntes en el centro".

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, junto con la viceportavoz socialista Begoña Medina y una docena de residentes de la barriada de Dos Hermanas, ha sido informado de que "las ratas ya se ven a diario en una zona verde a la altura del número 67 de Avenida de Europa, donde hay agujeros de nidos que los vecinos han tapado con ladrillos".

Al respecto, los residentes le han explicado que durante la noche en el distrito de Carretera de Cádiz los roedores "se mueven con total libertad" y que deben dejar la puerta cerrada de sus casas mata, "porque entran en los domicilios como sus estuvieran en sus casas en busca de alimento para sus crías".

Por su parte, Medina ha manifestado que "este problema con las ratas no sólo atañe al distrito de Carretera de Cádiz, porque muchos vecinos están alertando a través de las redes sociales de focos de roedores a través de vídeos".

"En las últimas semanas se ha detectado, a lo largo y ancho de la ciudad, un aumento de su presencia", unos hechos que han sido advertidos por los concejales socialistas, que desde el pasado mandato indicaban que "el Ayuntamiento no está preparado para combatir plagas al dedicar un esfuerzo tan bajo, confiando en una empresa privada que sólo destina cuatro operarios para toda la ciudad".

Por eso, "ahora ha llegado el momento de actuar y le exigimos a Francisco de la Torre que ponga la desratización entre los asuntos municipales que más urgen".

Medina ha lamentado que, tras exigir soluciones al equipo de gobierno, "el Ayuntamiento siempre da a este problema la callada por respuesta, niegan que haya ratas en nuestras calles".

De igual modo, ha alertado de que "no hay un protocolo de comunicación por parte del equipo de gobierno para saber dónde informar, luego los vecinos no saben dónde hay que llamar". Así, Medina ha pedido la implantación de un protocolo de comunicación que "no falle para que los vecinos puedan ser atendidos".

SERVICIO EXTERNALIZADO

Por otro lado, la viceportavoz socialista ha recordado que "el servicio de desratización y desinsectación se externalizó con la llegada del PP a la ciudad hace 25 años. Antes siempre había sigo gestionado de manera municipal".

Desde entonces, ha dicho, este servicio "ha ido decayendo y empeorando, hasta extremos como sucede en la actualidad". "La desratización no es sólo echar unos líquidos de vez en cuando y necesita de mucho personal, no sólo cuatro empleados para toda la ciudad. La prevención de la proliferación roedores requiere tener un conocimiento profundo de su hábitat, comportamiento y biología para un efectivo control de ellos. No se trata solamente de actuar cuando el problema ya es inevitable", ha concluido.