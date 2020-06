Un dispositivo policial vigilará playas de Fuengirola durante la Noche de San Juan para evitar aglomeraciones

Se trata de un despliegue que va a reforzar la seguridad en todo el litoral fuengiroleño con el objetivo de evitar situaciones que puedan poner en riesgo la salud general de vecinos y visitantes.

Los efectivos policiales estarán vigilantes a que no se hagan fuegos, a que no se formen grandes grupos, a que no se produzcan botellones y a que se cumplan las recomendaciones de las autoridades sanitarias en cuando a medidas de protección, han explicado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

En este sentido, la concejala de Fiestas, Isabel Moreno, ha reiterado que el Ayuntamiento no ha previsto ningún tipo de acto este año, e incluso, ha suspendido la verbena de San Juan de la barriada de El Boquetillo como consecuencia de la pandemia del COVID-19.

"La amenaza de contagio sigue vigente", ha recordado, por lo que las autoridades municipales han pedido a los vecinos y visitantes de la ciudad que no acudan esta noche a las playas de Fuengirola como medida de precaución.

"Una vez más, apelamos al sentido común y a la responsabilidad individual de fuengiroleños y visitantes. Este año, por desgracia, no vamos a poder celebrar San Juan como nos gustaría, pero ya vendrán más años", ha dicho, añadiendo que "todos sabemos que lo mejor ahora mismo no son las muchedumbres. No hemos cancelado una verbena y hemos dejado de hacer los eventos de esta noche por gusto. La salud de todos está por encima de todas las cosas. El año que viene, si todo marcha bien y la pandemia se erradica, volveremos a festejar la Noche de San Juan".