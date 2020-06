La nueva normalidad de Madrid: aforos al 60%, discotecas cerradas dos semanas más y terrazas al completo en julio

Madrid dibuja su nueva normalidad. El domingo decae el estado de alarma, activo desde el pasado 14 de marzo, y la Comunidad ya ha elaborado sus propias restricciones, que irán relajándose conforme pasen las semanas. No se prohíbe, eso sí, la movilidad de los madrileños: podrán salir de la región a partir del lunes.

El Ejecutivo regional ha decidido hacer, en un principio y con la posibilidad de añadir nuevas medidas, dos fases: del 21 de junio al 5 de julio y otras dos semanas a partir del 6 de julio. En la primera, la mayoría de los lugares van a poder aumentar su aforo hasta el 60%, ya sean centros comerciales, como bares o mercadillos. Las discotecas seguirán cerradas hasta el comienzo de la segunda fase, con el que los locales antes mencionados podrán aumentar su capacidad al 75% (hoteles, mercadillos o museos y cines) y las terrazas de hostelería al 100%.

En el transporte seguirá siendo obligatorio el uso de la mascarilla, se podrán ocupar la totalidad de los asientos y funcionará el 100% de la oferta. “Queremos el mejor marco posible permitiendo la reactivación económica y la protección de los ciudadanos”, ha señalado el vicepresidente, Ignacio Aguado.

Sobre qué pasará más allá del 21 de julio, ambos han recalcado que la orden, que será publicada mañana en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, podrá ser modificada y no decaerá hasta que el Gobierno de la Nación decrete el fin de la alerta sanitaria.

Con todo, el consejero de Sanidad ha querido recalcar la necesidad de la responsabilidad individual, que pasa por el uso de la mascarilla y el mantenimiento del distanciamiento social.

Respecto a las cifras de Madrid para ir arrancando al completo, Aguado ha asegurado que se están haciendo unas 15.000 PCR al día y Escudero le ha restado importancia a los nuevos contagios en residencias de mayores y en la región en general. Los datos asistenciales, ha explicado, “se mantienen en descenso”. El 60% de los pacientes en UCI, además, llevan más de 60 días hospitalizados.

“La presión en Urgencias también sigue siendo muy baja y el número de test positivos está por debajo del 1%, siendo la mayoría asintomáticos”, ha explicitado el responsable de Sanidad, que ha insistido en la necesidad de que Pedro Sánchez establezca un plan para el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. “En la primera semana de marzo detectamos que un porcentaje muy alto de casos de Covid-19 venían de fuera y no queremos que se repita esa situación”, declaró. “Yo no he visto ningún plan ni para Barajas ni para otros aeropuertos; a partir de este domingo van a comenzar a llegar turistas y nos pueden llevar al punto de partido de febrero, estamos a tiempo de que el Gobierno reaccione”, completó Aguado.

Sin fecha para la antigua normalidad

El vicepresidente también ha hecho hincapié en que las restricciones, las actuales o unas modificas, estarán tiempo vigentes. Como mínimo, hasta que haya vacuna. “Cualquier gesto o planteamiento de una excesiva euforia que venga relacionado con la desescalada es un horror”, ha asegurado a la vez que ha puesto el énfasis en que la epidemia “ni ha tocado suelo ni ha llegado a su fin”.

En relación con esto, el consejero ha confirmado que es posible que apliquen confinamientos localizados si se detectan rebrotes de coronavirus. “Estamos trabajando en ver qué mecanismos tendríamos que activar para contener la pandemia en caso de rebrote”, ha confirmado Escudero.