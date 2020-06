Coronavirus.- Camps: "Si Espanya s'haguera tancat abans, Cotino estaria viu"

En declaracions als mitjans, ha criticat la celebració del 8 de Març, ha lamentat els seus 11 anys imputat en processos judicials i ha demanat que el PP se centre a guanyar eleccions i no només congressos. Camps s'ha pronunciat en aquests termes després de declarar per videoconferència com a testimoni en el juí que se celebra en l'Audiència Nacional per les presumptes irregularitats en l'adjudicació a la trama Gürtel de la contractació per a la retransmissió de la visita del papa Benet XVI a València el 2006.

Camps ha començat mostrant un "reconeixement molt afectuós i entranyable" per a Cotino, que estava sent jutjat en aquesta causa, i del qui ha dit que "s'ha portat el coronavirus per davant, una tragèdia tremenda". "Va morir com tants compatriotes per aquest letal i brutal virus", ha lamentat després de manar el seu condol a tots els familiars dels afectats.

Ha recordat que el també ex-director general de la Policia va estar a Madrid del 9 al 12 de març per a acudir al juí on se li jutjava dins de la mateixa causa. "Cotino va vindre amb la infecció com tanta gent, com jo mateix: em vaig contagiar el virus però vaig tindre l'enorme sort de passar-ho molt lleument", ha relatat, i ha afegit que el seu fill xicotet també ho ha passat.

Açò sí, Camps ha assegurat que va donar positiu per una persona que va viatjar des de Madrid a València amb la qui va estar menjant i que ja es troba bé: "Estic perfecte, amb una càrrega xicoteta d'anticossos perquè va ser molt lleu". Ha fet notar que l'important no és ell, sinó "la quantitat d'espanyols que ja no estan amb nosaltres".

Sobre si va influir el 8M en la incidència del virus, ha remarcat que no ho diu ell, "ho apunta un informe d'experts: molts problemes s'haurien pogut evitar". "Ho creu Espanya, Europa i tothom: s'havia d'haver tancat abans", ha subratllat en relació a l'estat d'alarma.

"DECEPCIÓ PER QUI S'HAJA APROFITAT DEL SEU CÀRREC"

Preguntat pel juí, ha expressat la seua "decepció" perquè tres acusats han apuntat al qui fora director de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno com a responsable de l'adjudicació de la retransmissió de la visita del papa a la trama Gürtel: "Absolutament decebut amb qualsevol persona que s'haja aprofitat del seu càrrec, per a mi és una decepció molt gran en el grau que siga".

Però ha negat que ell diguera a l'exdirector d'RTVV que "l'Església fera el que volguera". "Com que l'Església? Què és açò que faces el que l'Església demana?", s'ha preguntat, una cosa que veu absurda encara que ha recordat que és catòlic practicant.

I ha demanat diferenciar la V Trobada Mundial de Famílies de la visita del papa, perquè l'esdeveniment "es va decidir uns anys abans" i el segon "a principis de l'any 2006 per Benet o el seu entorn" després de morir Joan Pau II. "Cadascú va fer allò que havia de fer, cadascú en el seu paper, treballant perquè eixia tan bé com fora possible", ha defès.

NO DIMITEIX NINGÚ

Més enllà d'aquesta causa, ha recordat que es compleixen nou anys de quan va dimitir com president "pels quatre famosos vestits" i ha posat l'accent que va ser absolt. Ha criticar Puig i Oltra perquè "cap d'ells s'ha dignat" a demanar-li perdó públicament perquè va deixar de "ser una cosa tan boni com a president de la Generalitat per culpa d'aquella insídia".

"Ara no dimiteix ningú: Ximo Puig podria dimitir perquè pareix que està subvencionant al seu germà o Mónica Oltra perquè una de les seues parelles està condemnat per abusos sexuals a una xiqueta", ha criticat sobre el president i la vicepresidenta actual.

En general, Camps ha lamentat que porta 11 anys de la seua vida imputat, encara que ha recalcat que de les huit causes "queden vives tres". "M'han intentat inculpar absolutament en tot, no sé quantes persones hauran patit una imputació darrere d'una altra d'allò més variada", s'ha queixat.

Ha rememorat passar pel Suprem, l'Audiència Nacional, la Provincial de València i Mallorca, el Jutjat d'Instrucció, el TSJCV... "11 anys seguits ininterromputs d'imputacions, processaments i de testificals, són molts anys". I ha exclamat: "Ací seguim en peus, em mantinc en peus per la veritat i haver treballat al servei dels valencians i espanyols".

"EL PP HA DE GUANYAR SEMPRE"

En clau política, l'expresident del PPCV ha assegurat que vol "que el PP guanye, ja està; i si ha de guanyar amb aquestes persones, extraordinari". "En mi trobaran sempre al militant que vol que el PP guanye sempre, com Espanya en el futbol", ha emfatitzat, i "que guanye on siga: poble, comarca, província, comunitat i Espanya".

Però sobretot que sàpia "tornar a guanyar eleccions, que és molt important". "M'agradaria que els meus companys foren conscients que a més de guanyar congressos és important guanyar eleciones perquè el PP és un partit de govern i ha de governar pel bé dels valencians i espanyols", ha conclós.