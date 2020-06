Un grupo de 16 amigos da positivo en coronavirus tras pasar una noche en un bar sin medidas de protección

Un grupo de 16 amigos dio positivo en Covid-19 tras pasar una noche en un bar de Florida (EEUU) sin ninguna medida de protección, según informa CNN. También siete trabajadores del bar, que acaba de reabrir, han dado positivo.

El presentador de CNN, Chris Cuomo, invitó a su programa a tres de las personas contagiadas Erika Crisp, Kat Leyton y Dara Sweatt no para reprenderlas, sino para que explicasen lo ocurrido.

"Me alegro de que os sintáis mejor. Sois jóvenes, gracias a Dios, y no os golpeó como a mí". "Tan solo me gustaría daros la oportunidad de que compartieseis cómo os sentís después de esta experiencia", señaló el presentador a las tres jóvenes que entraron en el programa por videoconferencia.

Según relatan las jóvenes, el bar estaba lleno y nadie llevaba mascarillas. Erika explica que, al no conocer a nadie cercano que hubiese tenido el virus, decidieron salir a celebrar el cumpleaños de una amiga. "Ojos que no ven, corazón que no siente". "Fue un error, me sentí tonta. Fue demasiado pronto y nos pusimos enfermas de inmediato", explica.

Por su parte, Leyton explicó que perdió el olfato y el gusto. Dice que ahora se siente bien y se siente algo mimada por poder quejarse de esas cosas con lo que está ocurriendo con la pandemia. "Realmente solo queremos crear conciencia", declaró.

La última de las amigas explica que sintió miedo y nervios cuando empezó a notar los síntomas y cuando recibió los mensajes de todas sus amigas. Afortunadamente, Sweatt señala que "todos nuestros síntomas fueron bastante leves" y que tan solo estuvieron malas 4 o 5 días. Sin embargo, según las autoridades locales, el contagio fue algo generalizado entre los asistentes a ese bar.