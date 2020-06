Sánchez no descarta hacer recortes para “atajar” un décifit del 10% por la crisis del coronavirus

Ha empezado diciendo que “la ciudadanía se merece claridad” pero no ha sido nada claro. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha sido capaz este miércoles de responder a una pregunta muy simple, si se “compromete a no realizar recortes”. Por el contrario, ha insistido en dar una “respuesta en positivo” a la crisis, con medidas como el ingreso mínimo vital, aunque también ha admitido que habrá que “atajar” el déficit del 10% del PIB que ha calculado debido a la crisis del coronavirus.

“Si me pregunta si va a haber recortes, lo que tiene que haber son políticas anticíclicas, de respuesta al ciclo en función inversa”, ha indicado Sánchez, en relación a una dinámica de que “cuando hay crisis, lo que tenemos que hacer es endeudar, gastar más porque hay que proteger a sectores como estamos haciendo”. La otra parte de esta política, que no ha mencionado, es tomar medidas para equilibrar el presupuesto en época de vacas gordas. Sí ha añadido que “con un déficit del 10%, tendremos que atajarlo en un futuro”.

La receta que ha apuntado este miércoles el presidente pasada por una “reforma fiscal hacia “más justicia fiscal” o la previsión de que cuando vaya reduciéndose el paro será necesario emplear menos recursos en prestaciones de desempleo.

Pero ha seguido sin responder a la pregunta de la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurúa, acerca de su intención de hacer recortes. Es más, ha acusado a la diputada de plantear una pregunta “interesada en una época preelectoral en el País Vasco”.

“El debate es otro, el debate es que esta crisis ha acelerado cambios que veníamos venir”, ha dicho Sánchez, que ha insistido en sus leyes de cambio climático o de reforma educativa pero ha dejado sin comentar sus planes para subir la edad de jubilación, como le ha apuntado Aizpurúa.