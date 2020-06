La OCDE asegura que España será el país que más sufrirá económicamente un rebrote del coronavirus

La economía española será una de las más castigadas de la OCDE por la crisis de la COVID-19, con una caída del producto interior bruto (PIB) del 11,1 % este año, que será del 14,4 % en caso de que hubiera una segunda ola de la enfermedad, la peor caída de todos los países miembros en ese escenario.

En su informe semestral de perspectivas publicado este miércoles, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es significativamente más pesimista que el Gobierno español y que la Comisión Europea, que en sus últimas proyecciones hace ya más de un mes esperaban un descenso del 9,2 y del 9,4 %, respectivamente.

Las proyecciones de la organización no son mejores para España en caso de que no se produzca una segunda ola. En un escenario en el que no hay rebrote del virus, la caída del PIB en nuestro paìs sería de 11,1% pero no sería la peor de la OCDE. Ese sitio correspondería, por muy poca diferencia, a Reino Unido, con un 11,5%, seguido por Francia con una caída del 11,4. Estas tres economías serían las que más sufren en caso de que no haya rebrote.

Sin embargo, en el escenario de una segunda ola, España sería la más castigada. Su caída del 14,4% sería seguida muy de cerca por la de Francia, de 14,1%, y Reino Unido, del 14%.El el grupo de cinco países más afectados se completaría con República Checa e Italia, cada uno con una caída del 13,6%.

"Las medidas de confinamiento adoptadas por la mayor parte de los gobiernos han logrado frenar la propagación del virus y reducir el número de fallecidos", señala la OCDE en su informe. "No obstante, también han paralizado la actividad económica de muchos sectores, ampliado las desigualdades, perturbado la educación y socavado la confianza en el futuro".

¿Por qué son los más golpeados?

En la rueda de prensa para presentar el informe, Laurence Boone, jefa economista de la OCDE, ha atribuido la severa proyección para España al hecho de que el turismo y los servicios están entre los sectores más afectados.

"El turismo ha sido muy golpeado por la pandemia, y los servicios, que requieren contacto personal, también han resultado muy afectados", ha explicado Boone. "La situación ha sido frenética, y de ella solo podemos salir juntos".

Sin embargo, sobre España, Francia y Reino Unido, Boone destacó que "no es el caso" señalar solo a los tres más afectados. "Todos hemos sido afectados por el virus, estamos en un mundo integrado", ha dicho.