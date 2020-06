Cataluña y Castilla-La Mancha protestan por el reparto del ‘fondo Covid’y Galicia y Andalucía piden bajar impuestos

La decimotercera Conferencia de Presidentes desde que empezó la crisis sanitaria ha ido este domingo de dinero. Por una parte, del reparto del ‘fondo Covid’ entre las comunidades que ha provocado la protesta de Cataluña y Castilla-La Mancha, y por las propuestas que Andalucía y Galicia han presentado a Pedro Sánchez para reactivar la economía, en ambos casos mediante la bajada de impuestos.

El presidente del Gobierno ha empezado informado a los presidentes autonómicos de que el fondo que se repartirán para hacer frente a los gastos sanitarios y sociales y las consecuencias económicas de la pandemia habrá una partida de 2.000 millones de euros que en lugar de para pagar gasto social será para pagar "inversión educativa".

El presidente de Cataluña, Quim Torra,ha protestado por que el fondo se vaya a repartir en función de la población y no por los estragos de la pandemia al considerar que perjudica a su comunidad, junto con Madrid, la más perjudicada por el coronavirus. Ha dicho que el Gobierno será “responsable de asfixiar a Cataluña y entorpecer la recuperación económica”. Torra ha presentado a Sánchez “una propuesta para conseguir para Cataluña 15.000 millones de euros, que solo dependen del 'sí' del Ejecutivo”, han apuntado fuentes del Govern.

“Con nuestro presupuesto no podemos encarar las reclamaciones y comprometeremos las políticas sociales”, ha advertido.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tampoco está de acuerdo con que el ‘fondo Covid’ se reparta en función de la población y no de la gravedad de la pandemia en cada territorios. Fuentes de su Gobierno creen que este criterio está “mal” y es “injusto” porque “es dinero para Covid, deben contar los casos reales, no los posibles casos futuros"a Covid, deben contar los casos reales, no los posibles casos futuros".

“Creemos que es de justicia que se mantenga en el primer cupo de reparto como mínimo lo que estaba establecido en función del gasto. Otra cosa será ver el descenso de los ingresos, que será diferente”, ha expuesto García-Page a Sánchez.

Bajada IVA turístico

Por otra parte, los presidentes de Andalucía, Galicia y Cantabria, Juanma Moreno y Alberto Núñez-Feijóo, han planteado diversas bajadas de impuestos para afrontar la recuperación económica. El punto de vista del Gobierno central es el contrario y se prepara para proponer algunas subidas o crear tasas nuevos en los próximos Prespupuestos.

Núñez Feijóo ha pedido una bajada del IVA del turismo, además de que se elimine la tasa de reposición para las oposiciones de sanidad y servicios sociales. Moreno ha solicitado que el Ministerio de Hacienda modifique la llamada “tasa de descuento”, que resta valor al dinero futuro cuando se traslada al presente. También ha pedido que se flexibilicen los ERTE de la industria turística para acompasar la oferta a la demanda y la incorporación de los trabajadores.