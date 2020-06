Los pediatras confían que en septiembre ya no será necesaria la distancia en las escuelas y que hoy el riesgo "es mínimo"

El pediatra y epidemiólogo del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y del Hospital Sant Joan de Déu Quique Bassat confía en que si cae el riesgo de contagios, en septiembre ya no será necesario que los niños vayan con mascarilla ni guarden la distancia física en las escuelas.

En una entrevista en RAC1, Bassat ha dicho que actualmente "el riesgo de llevar a los niños a la escuela es mínimo, aunque existe", y ha asegurado que es más peligroso "dejar a los niños con los abuelos". "Yo espero que en septiembre la situación epidemiológica esté suficientemente bien como para que el riesgo de contagio sea bajo y que muchas de las medidas que hemos propuesto no sean necesarias", ha dicho Bassat.

"Por ejemplo, si no existe transmisión no tiene sentido el uso de las mascarillas o la distancia social dentro de las escuelas. Si la situación epidemiológica mejora, se podrán relajar algunas medidas", ha insistido. Sin embargo, el médico ha reconocido que ahora "parece que es seguro volver a la escuela, pero no tenemos datos suficientes para asegurarlo con rotundidad. No sabemos si infectarán, porque el riesgo es más para los adultos que rodean los niños, que por los niños".

"Es más peligroso dejar a los niños en casa con los abuelos"

Según Bassat, "es peligroso dejar a los niños con los abuelos. No hemos llegado al punto de que los abuelos puedan hacer vida normal porque es el grupo más vulnerable. Son los que tienen más riesgo de enfermar. Soy muy cauteloso con lo que tiene que ver con los mayores de 70 años".

El pediatra ha asegurado que, en caso de infección, "los niños tienen una enfermedad muy leve y en todos los casos, con poquitas excepciones, no ha habido casos graves. Sabemos también que se infectan con casi la misma frecuencia que los adultos. Lo que no sabemos es la capacidad de transmitir a los demás".

Sobre la polémica de reabrir los colegios en las zonas que entran en fase 2, Bassat ha opinado que "si las escuelas siguen las recomendaciones, y hemos sido conservadores, el riesgo es muy pequeño. Si la gente se toma las recomendaciones de forma responsable, tanto las escuelas como los padres, el riesgo es lo suficientemente pequeño para poder asumirlo".

"Sabemos que el virus se transmite menos en el exterior que en el interior. Por lo tanto, una de las recomendaciones es ventilar las aulas o bien trasladar actividades de clase normales al aire libre", según el epidemiólogo.

Respecto a la afectación infantil del coronavirus, el pediatra ha dicho: "Ha habido casos pediátricos, pero pocos. Menos que, por ejemplo, con la gripe. Ha habido algún caso grave, varios casos ingresados en las UCI, pero generalmente eran en pacientes con una enfermedad crónica previa. Es cierto que puede haber habido casos graves en niños sin patologías previas, pero es muy excepcional".