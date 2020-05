El hospital de Sant Joan de Déu investiga qué protege a los niños de la Covid-19 para tratar a los adultos

Oriol y Pol tienen cuatro y seis años. Han vivido la cuarentena con su padre y su madre infectados por la Covid-19 y, sin embargo, no han sufrido ningún síntoma de la enfermedad. Su caso no es aislado; para muestra, un botón: De 236.611 casos detectados en España, solo el 0,6% tienen menos de 14 años de edad y la inmensa mayoría no han presentado complicaciones.

Parece que hay algo que protege a los niños ante elSARS-COV-2 y, si averiguamos qué es, podríamos encontrar una cura para toda la sociedad. Esta es la hipótesis de que parte la investigación ‘Kids Corona’, a cargo del hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, para la que se están tomando muestras a 500 familias con hijos menores de 15 años en las que alguno de los padres ha dado positivo en Covid-19.

Para ello, el personal sanitario se desplaza a los domicilios de las familias voluntarias y les toma una muestra de saliva, una serología rápida y una prueba PCR. Además, se les solicita el consentimiento para tomar muestras de sangre que guardarán en un biobanco y para futuras investigaciones.

¿Por qué les afecta tan poco?

En pediatría sorprende la baja incidencia del nuevo coronavirus en los niños, dado que con otras enfermedades respiratorias sí son considerados un grupo de riesgo; como es el caso de la gripe o del virus respiratorio sincitial, que todos los años colapsa las salas de urgencias.

Con el SARS-COV-2 ocurre todo lo contrario. Lo explica Juan José García, jefe de pediatría de Sant Joan de Déu: “Estamos observando que los niños no se infectan más que los adultos y que las infecciones que cogen son completamente banales”, dice. Por eso, creen que los niños tienen "una protección natural frente a la Covid-19", y averiguar cuál es podría darnos una solución para los adultos.

De aquí parte esta investigación, que baraja tres teorías:

Mejor respuesta inmunitaria

Lo primero que se analizará será la respuesta inmunitaria de los niños, que podría ser distinta a la de los mayores. El gran problema del Covid-19 en adultos es que, hacia el séptimo día, muchos empeoran hacia porque desarrollan una respuesta inmune tan exagerada que acaba dañando gravemente el organismo.

Eso no ocurre en el caso de los niños, por lo que es posible que “hagan una respuesta inmunitaria muy eficiente y controlen la infección muy pronto”, según el experto.

De ser así, esto podría deberse a que los pequeños hayan desarrollado un cierto grado de inmunidad cruzada por haberse infectado por otros coronavirus más recientemente que los adultos. El doctor García argumenta que, de hecho, es sabido que en los primeros años de vida nos vamos contagiando de forma repetida, y que “se calcula que un niño puede tener entre 10 y 12 infecciones respiratorias al año, aunque las causadas por coronavirus no son las más habituales”.

Receptores del virus más repartidos

La segunda posibilidad está relacionada con el receptor de este coronavirus. Un receptor es algo así como una ventana que tienen las células por la que el virus entra y se reproduce.

Todos los virus tienen un receptor, y el de éste -una enzima llamada angiotensina o ACE2- en adultos está muy localizado en los pulmones. Los niños, por el contrario, podrían tener los receptores “más repartidos por todo el organismo, de forma que no se concentraría tanto en el pulmón y no haría que el virus fuera tan lesivo”, explica el doctor García.

Microbiota protectora

La tercera teoría está relacionada con la microbiota o flora faríngea. Los investigadores han observado que la mayoría de niños atendidos por Covid-19 son recién nacidos o tienen más de 6 años. En los niños de entre 1 y 5 años, la enfermedad es casi inexistente. Casualmente, a estas edades “la microbiota es muy rica y diversa en especies bacterianas, algo que ya se ha demostrado que protege frente a otras infecciones y enfermedades”.

Con el paso del tiempo, vamos perdiendo esta diversidad -a causa de factores como la nutrición o la contaminación- y esto nos hace más susceptibles de contraer infecciones. Para comprobar si la microbiota puede protegernos del Covid-19, el estudio comparará la de los niños con la de los adultos.

Todas las posibilidades están sobre la mesa. En estos momentos, el equipo de investigadores de ‘Kids Corona’ todavía se encuentra en fase de recogida de muestras. En un mes aproximadamente, esperan tener los resultados preliminares del estudio y, tal vez, descubrir qué tienen tantos niños como Pol y Oriol que podría hacernos fuertes a todos.