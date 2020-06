Edmundo Bal, a Sánchez: "Le seguimos tendiendo la mano pero le exigiremos el cumplimiento de su responsabilidad"

El diputado de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha anunciado el voto a favor de su formación a la prórroga del estado de alarma, advirtiendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, aunque le siguen "tendiendo la mano", le exigirán "el cumplimiento de su responsabilidad".

Este miércoles se debate en el pleno del Congreso la última prórroga del estado de alarma con la que el Gobierno pretende cerrar el proceso de desescalada y para el que ha necesitado el apoyo de Ciudadanos, ERC y PNV.

Durante su intervención, Edmundo Bal, se ha dirigido a Sánchez para decirle que a su formación "no nos gusta usted nada. No nos gustan sus socios de coalición. No nos gustan sus socios que sostienen el Gobierno”, pero ha incidido que, como "centro moderado", Ciudadanos piensa en los españoles y tiene "sentido de estado", aunque no les guste "nada su gobierno Frankenstein".

"Sí a los españoles. No a Sánchez"

Asimismo, el portavoz adjunto de su formación ha anunciado el voto a favor de Ciudadanos a la prórroga, aunque asegura que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de igualdad, Irene Montero, "nos lo ponen muy difícil. Pero lo importante son los españoles". de esta forma, ha señalado que es "el momento de no bajar la guardia, de reconocer los errores para no repetirlos, de la nueva política".

"Votaremos que sí a los españoles. A usted, Sánchez, le votamos que no y le votaremos que no siempre que siga con este gobierno malo para España, este gobierno Frankenstein", ha aseverado, asegurando que lo hacen "con la conciencia tranquila", de ser un partido responsable, y advirtiendo a Pedro Sánchez que ”le seguimos tendiendo la mano pero le exigiremos el cumplimiento de su responsabilidad".

También ha querido dirigirse al líder de ERC, Gabriel Rufián, por plantear una mesa de diálogo sobre Cataluña y ponerse nervioso cuando "habla de igualdad", pero realmente exige "privilegios territoriales", y le ha retado ha cambiar la estrategia y resolver los problemas de los catalanes con una mesa de diálogo, como aseguran que han hecho desde Ciudadanos, que "ha arrancado" medidas al Gobierno en sus negociaciones.

Más noticias en breve.