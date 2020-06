Los vecinos arriman el hombro para sacar a flote a la hostelería sevillana tras la crisis del coronavirus

No era fácil, pero Ayuntamiento, hostelería y vecinos han conseguido ponerse de acuerdo para ayudar a sacar a flote al sector sin interferir en el descanso de los residentes. Después de que la Junta de Andalucía autorizara la pasada semana a los ayuntamientos a permitir que los bares y veladores cierren una hora más tarde de lo habitual, y tras dar su visto bueno el Consistorio hispalense a esta medida, este martes se reunieron todos los implicados para intentar remar juntos en la misma dirección.

En el encuentro estuvieron presentes los delegados municipales de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, y de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera; el presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla, Antonio Luque; y la presidenta de la Plataforma por el Derecho al Descanso, Dolores Dávila, un cónclave que finalizó con fumata blanca.

La representante vecinal, eso sí, admitió la "mala sorpresa" que para ellos supuso el decreto autonómico que permite, hasta el 31 de octubre como máximo, ampliar hasta las 3.00 horas el cierre de los locales y de sus terrazas de veladores. Por ello, destacó la "generosidad y sensibilidad" de los vecinos para lograr un acuerdo entre todas las partes. La misma "sensibilidad y generosidad" que Dávila pidió a los hosteleros a la hora de desarrollar su actividad. Así, les reclamó una "recogida no ruidosa" del mobiliario de las terrazas. Y que den consejos a sus clientes para no elevar el volumen de las conversaciones en los veladores. Se trata, concluyó la presidenta de la plataforma, de aplicar "sin egoísmos" este acuerdo, y recordó que "algunos" empresarios no han cumplido muchas de las directrices que pesan sobre el sector.

Por su parte, el representante de los hosteleros manifestó que "los veranos son muy difíciles, y ahora más con esta pandemia", por lo que defendió que ampliar en una hora el cierre de los negocios es una "medida sensata". No obstante, Luque también reclamó a los propios empresarios "responsabilidad" a la hora de aplicar la ampliación de horarios, pues "los incumplidores serán castigados".

Muñoz quiso hacer hincapié en "el reto de alcanzar un difícil equilibrio para el relanzamiento de la hostelería", un sector con un importante peso económico y laboral, garantizando "las condiciones marcadas por la autoridad sanitaria" y, además, "el derecho al descanso y a la accesibilidad".

Cabe recordar que en las zonas acústicamente saturadas (ZAS), las terrazas podrán cerrar a las 00.00 horas los días laborables y a las 1.00 horas los fines de semana. Mientras que en el resto de áreas, el horario de los veladores será hasta las 2.00 horas entre semana y a las 3.00 horas de viernes a domingo.

Ampliación de veladores

El Ayuntamiento de Sevilla ha recibido hasta la fecha 574 peticiones de ampliación de veladores por parte de establecimientos de hostelería de la ciudad, de las cuales 189 han sido aprobadas y otras 120 "pueden tener informe favorable" si los solicitantes se atienen a los "requerimientos" planteados.

Además, otras 71 solicitudes han sido denegadas; cerca de 100 no contaban ni siquiera con licencia reglada para instalar veladores; y otro centenar de peticiones están pendientes de resolución.

Mientras, la Asociación de Hosteleros de Sevilla señalan que 2.500 bares y restaurantes siguen pendientes de abrir en Sevilla capital, y otros 500 podrían no volver a levantar la persiana nunca más.