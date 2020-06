Montero se marca 'un Rajoy' y se refiere a De los Cobos como "esa persona que usted me planteaba"

El coronel cesado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la pasada semana por no informar sobre las investigaciones judiciales en las que estaba implicado el Gobierno, se ha convertido este martes en "esa persona que usted me planteaba", una frase que tanto recuerda a Rajoy cuando hacía referencia a Rodrigo Rato como "esa persona de la que usted me habla" justo antes de que abandonara el partido.

Ha sido la ministra portavoz, María Jesús Montero, la que ha pronunciado estas palabras en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada por el cese del coronel de la Guardia Civil, una decisión que la ministra ha defendido como parte de la "remodelación" del ministerio del Interior y debido a una "pérdida de confianza".

Preguntada por el informe del cese de Pérez de los Cobos, María Jesús Montero sigue mintiendo diciendo que ha sido por una remodelación del Cuerpo.



No se pierdan el “esa persona de la que usted me habla” del final de la respuesta. pic.twitter.com/kilZsaMOpj — Rimbaud⚖️🖤 (@rimbaudarth) June 2, 2020

Montero ha insistido en este argumento y ha reiterado que "es en ese contexto y solo en ese contexto donde hay que situar el cese o dimisión de esa persona que usted me planteaba".

En su comparecencia, la ministra ha defendido al ministro y su decisión de cesar al coronel, que ocupaba un cargo de libre designación, y ha recalcado que no se ha producido ninguna injerencia pese a que un documento interno revela que la destitución se produjo por la negativa de De los Cobos de dar información a sus superiores siguiendo las indicaciones de la jueza encargada del caso.