Vanesa Romero recuerda su lucha contra el coronavirus: "Lo he pasado mal, con miedo"

Vanesa Romero está de celebración: la temporada 12 de La que se avecina ya está disponible y, además, puede disfrutarla desde casa con la tranquilidad de haber superado el coronavirus. La actriz, que encarna a Raquel Villanueva en la serie, ha estado peleando durante dos meses contra la enfermedad.

La intérprete lo ha contado en una entrevista para Informativos Telecinco: "Lo he pasado mal, con miedo. Ha sido bastante duro", aseguraba Romero, que padece asma, lo que dificultó su recuperación: "Era paciente de riesgo porque soy asmática, entonces era un poco más complicado".

"Necesitamos dosis de buen rollo, que la gente pueda desconectar, aunque sea un momento, de sus vidas y de sus problemas", añadía la modelo sobre la importancia de distraerse con series de humor en estos meses tan complicados.

Los nuevos episodios de La que se avecina están disponibles en Amazon Prime Video desde el pasado viernes. Además, ya se está trabajando en el rodaje de los capítulos restantes. El showrunner Alberto Caballero lo anunció recientemente al publicar una imagen en el set de grabación, donde se adoptan las medidas de seguridad. "Cero contacto humano. Tenemos en plató más monitores que el MediaMarkt".

"Estamos todos a ver cómo va a hacerse, en mi caso, estoy más tranquila porque he pasado la enfermedad, me contagié de coronavirus y tuve 15 días muy difíciles, me ha llevado casi dos meses estar completamente libre del virus. Tengo anticuerpos, pero seguiré a rajatabla las directrices de seguridad, evidentemente", explicaba Romero, que también ha publicado su primera novela, Música para Sara.