¿Sigues sin cobrar la prestación por ERTE? SEPE publica una guía con las causas y errores más comunes

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social afirma que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha reconocido más del 98% del total de las prestaciones para las personas afectadas por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) como consecuencia de la emergencia sanitaria del coronavirus. De acuerdo con el comunicado del Ministerio de Trabajo, a fecha de 21 de mayo, se han reconocido y aprobado más de 3,4 millones de prestaciones de ERTEs.

“El ritmo de reconocimiento actual en el SEPE ha recuperado la normalidad, prácticamente no hay prestaciones pendientes de reconocer más allá de las que estamos subsanando por errores detectados en sus datos y las que han entrado diariamente nuevas, que se están reconociendo”, indicaba Gerardo Gutiérrez Ardoy, director general del SEPE.

¿Cuál es la situación actual?

A día de hoy, miles de trabajadores y trabajadoras continúan sin recibir el pago de la prestación o sin que se les reconozca el ERTE. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguraba en una entrevista concedida a 20minutos el 18 de mayo que "están todos reconocidos y en estos días, los pocos que quedaban, tienen que estar percibiendo su prestación, salvo que haya errores en la tramitación".

La semana pasada, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Yolanda Díaz comunicaba a la portavoz de Junts per Catalunya, Laura Borrás, que el cobro de estas prestaciones no se retrasaría al 10 de junio y se realizaría este mes tras el acuerdo alcanzado con las entidades financieras para el anticipo del pago.

Guía de errores en el reconocimiento de prestaciones por ERTE

Las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) están desbordadas ante la multitud de solicitudes recibidas desde el inicio de la pandemia y muchas personas llevan más de dos meses sin recibir nada de dinero.

El SEPE ha publicado este miércoles una guía para identificar los posibles errores que pueden motivar el retraso del reconocimiento de la prestación de un ERTE, cuáles son las causas más habituales y las posibles vías de solución. Así, establece tres errores principales:

Nadie de la empresa ha cobrado.

​ Solo algunos trabajadores no han cobrado.

​ Algún trabajador ha cobrado sin tener derecho o han cobrado un importe incorrecto.

Nadie de la empresa ha cobrado: ¿cuáles son las causas y las posibles soluciones?

El SEPE señala que, en este caso, las causas más posibles son las siguientes: la empresa no ha remitido el excel, el código de cuenta de cotización es incorrecto o los trabajadores pertenecen a otro código de cuenta de cotización (CCC).

La solución sería enviar el excel al SEPE, si la causa es la primera, o corregir esta hoja de cálculo y remitirla nuevamente, si es por alguno de los otros dos motivos.

Solo algunos trabajadores no han cobrado: ¿cuáles son las causas y las posibles soluciones?

Muchas personas están viendo como sus compañeros o compañeras han cobrado la prestación, pero ellas no. El SEPE destaca en la guía que puede ser que exista un error en los datos personales. Puede haber una equivocación en los datos del DNI, que la entidad de crédito incluida no exista, que el DNI insertado en el excel corresponda a otra persona, que el número de cuenta corriente contenga errores, o que esa persona no figure dentro del excel enviado al SEPE.

En estos casos, el SEPE indica que habría que corregir el excel y enviarlo de nuevo solo con las modificaciones de la persona afectada. Si no figura en la hoja de cálculo, tendrá que presentar una nueva "solo con el trabajador afectado".

Algún trabajador ha cobrado sin tener derecho o han cobrado un importe incorrecto: ¿cuáles son las causas y las posibles soluciones?

Algunas personas han visto como en su cuenta corriente les han ingresado un pago que no les correspondía y que incluso superaba su salario mensual. Otras han recibido una prestación con un importe inferior.

Las causas de estos fallos pueden ser las siguientes:

Se ha incluido a esa persona en el excel enviado al SEPE sin tener que estar. Por una confusión, figura su DNI en lugar del de su compañero o compañera. Figura su número de cuenta corriente en lugar del de otra persona. Error al intercambiar números de cuenta. Estas personas trabajaban en más de una empresa y todas están en ERTE. La prestación se ha cortado a fecha de 30 de marzo. No se ha tenido en cuenta el reconocimiento del aumento de la prestación por hijos/as a cargo para personas afectadas por ERTE. Errores en la base de cotización. Errores en el porcentaje de reducción de jornada.

¿Cuáles son las soluciones a estos problemas?

El SEPE recuerda que el trabajador tiene que devolver el ingreso y presentar un escrito si se encuentra en una de las situaciones en las que haya habido un error en los datos (las cuatro primeras causas).

Por otro lado, si la causa ha sido porque trabajaban en más de una empresa y todas han aplicado ERTE, el SEPE indica que lo solucionará de oficio y no hay que presentar nada. Lo mismo sucede en el caso de que no se hayan reconocido los hijos/as a cargo.

¿En qué casos tienes que contactar con la empresa? Si hay un error en la base de cotización o en el porcentaje de reducción de la jornada. Finalmente, si la prestación ha sido cortada a 30 de marzo, hay que comunicar los periodos por certificado electrónico durante el mes en curso.

📄Publicamos una Guía con las incidencias detectadas en el reconocimiento de las prestaciones #ERTEs y sus posibles vías de solución 👉https://t.co/MxsNAZjwUFpic.twitter.com/GClXANEE3B — SEPE (@empleo_SEPE) May 27, 2020

¿Cómo reclamar ante el SEPE? ¿Cuáles son los pasos?

El SEPE indica en la guía que "las comunicaciones deben dirigirse a la Dirección Provincial correspondiente por registro electrónico común, describiendo en el campo “Expone” el motivo de la remisión del nuevo excel".

¿Qué se puede hacer si todavía no se ha cobrado la prestación? Lo primero es comprobar si existe algún error en la tramitación de la prestación y ver si está reconocida o no. Para ello, puedes acudir a la sede del SEPE en su página web, llamar al teléfono gratuito habilitado (900 81 24 00) o a los teléfonos determinados para cada provincia. También han habilitado un correo electrónico (miprestacion2020@sepe.es) para que se puedan consultar incidencias.

Si no has podido obtener la información sobre el estado de tu prestación y el SEPE continúa sin contestar, "tendrías que realizar una solicitud formal conforme de que no te están pagando la prestación" para reclamar la resolución de la prestación, indica a 20minutos Luís San José Gras, socio-abogado del área Derecho del Trabajo de AGM Abogados.

Posteriormente, si deniegan la prestación o no estás conforme con la resolución, "se tendría que presentar una reclamación previa contra el servicio público de empleo" en los 30 días hábiles posteriores a la resolución. Esta reclamación es administrativa. Si no resuelven la solicitud o esta es desfavorable, la siguiente vía es iniciar un procedimiento judicial en los juzgados de lo social.

Por último, si la prestación está reconocida pero no se percibe el cobro, "podremos presentar una reclamación patrimonial ante el SEPE. Podemos hacerlo desde el día siguiente desde que tenemos derecho a cobrar la prestación, esto es, si la prestación del mes de abril se cobra hasta el día 10 de mayo, podemos presentar reclamación a partir del día 11 de mayo", explica la abogada Lucía Gómez en el blog de Sanahuja Miranda Abogados.