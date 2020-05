SEPE: ¿Cómo reclamar si aún no he cobrado la prestación por ERTE? ¿Tengo que presentar un escrito?

Miles de trabajadores y trabajadoras en España siguen sin cobrar la prestación por desempleo al haber sido afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) como consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus.

Las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) están desbordadas ante la cantidad de solicitudes recibidas desde la declaración del estado de alarma. En este sentido, una de las preguntas que se están haciendo la mayoría de personas afectadas por un ERTE y que todavía no han cobrado la prestación es qué deben hacer.

De hecho, hay casos de personas cuyo ERTE está aprobado y que incluso han visto como sus compañeros y compañeras de trabajo han cobrado la prestación, pero ellas no.

¿Qué puedo hacer si todavía no he cobrado la prestación? ¿Cuáles son los pasos para reclamar?

En primer lugar, las personas que no hayan cobrado su prestación por el ERTE deberán comprobar si existe algún error o incidencia en la tramitación. Para ello, pueden informarse sobre el estado de tramitación de su prestación en la página web del SEPE, por correo electrónico o mediante vía telefónica, para ver si está aprobada o denegada, en el contacto gratuito habilitado (900 81 24 00) y/o en los teléfonos provinciales.

Si no has podido obtener la información y, ante la no contestación, "tendrías que realizar una solicitud formal conforme de que no te están pagando la prestación" para reclamar la resolución de la prestación, explica a 20minutos Luís San José Gras, socio-abogado del área Derecho del Trabajo de AGM Abogados.

Por tanto, "lo primero de todo es activar la solicitud de cobro por parte del trabajador" dirigida a la oficina que corresponda. En segundo lugar, si no estás conforme con la resolución del SEPE o si sigues sin recibir respuesta, "se tendría que presentar una reclamación previa contra el servicio público de empleo".

Esta reclamación es administrativa, previa a la jurisdicción social, y se puede enviar por correo administrativo a la dirección provincial del SEPE que corresponda. Entonces, si no han resuelto la prestación, o no lo han hecho de forma correcta, esta es la siguiente vía antes de iniciar un procedimiento judicial.

¿Por qué muchas personas siguen sin cobrar la prestación?

La asesora de la subdirección general de prestaciones del SEPE, María José Gómez, ha respondido a esta cuestión, entre muchas otras, en el programa Madrid Trabaja de este lunes emitido en Onda Madrid.

En primer lugar, si no has cobrado la prestación y el resto de tus compañeros de trabajo si, "puede ser uno de los casos en los que hay algún tipo de incidencia en su prestación", destaca María José Gómez.

En este sentido, algunas de las situaciones que se han dado a la hora de gestionar los cobros es, por ejemplo, de personas que no habían estado inscritas anteriormente como demandantes de empleo y "de las que no tenemos ninguna información". En estos casos, la prestación no se ha podido pagar "al no tener datos de una persona física como el domicilio y cosas esenciales", ha aclarado.

"Hay personas que no cobran la prestación aunque el ERTE esté reconocido y aunque el resto de compañeros esté cobrando, hay casos que son incidencias que estamos revisando", ha explicado en el programa. En estos casos, las personas afectadas tienen que "insistir en la llamada, porque no pueden atenderse todas las llamadas que entran". Además, "lo mas inmediato es que un gestor coja el teléfono, le atienda y vea la prestación en la pantalla", para que de esta manera pueda resolver el problema.