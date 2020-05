Miles de trabajadores no han cobrado la prestación del SEPE: "Es indignante, ni nos pagan ni nos atienden"

Miles de trabajadores españoles no han cobrado la prestación que les corresponde al verse afectados por un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo), lo que está provocando una fuerte indignación. Casi 4 millones de trabajadores se han visto afectados por ERTE a raíz de la pandemia por coronavirus.

Desde el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), organismo dependiente del l Ministerio de Trabajo, por el momento no han dado ninguna explicación oficial, pero varios afectados han asegurado a 20minutos que lo atribuyen a un "problema técnico informático" y que les aseguran que "no cobrarán hasta junio".

Laura, una trabajadora del sector de la hostelería de Tarrassa (Barcelona), ha impulsado un grupo de WhatsApp que cuenta ya con casi 2.000 afectados. "Decidí movilizarme porque la situación es indignante, hay que denunciar lo que está pasando porque parece que todo vaya bien y es mentira", ha asegurado a este diario.

Decidí movilizarme porque la situación es indignante, hay que denunciar lo que está pasando porque parece que todo vaya bien y es mentira

En su caso, el ERTE empezaba el 14 de marzo, el día que se declaró el estado de alarma por la pandemia de coronavirus. El 25 de abril consultó la página web del SEPE y su caso estaba aceptado. Ahora en mayo debía cobrar la mitad de marzo y el mes de abril. "Pero de repente han modificado mi caso y voy a cobrar solo medio marzo, así no puedo pagar el alquiler, la factura de la luz, el agua...", explica.

Explicó a su empresa su problema y empezó a ver que había muchos afectados por modificaciones del SEPE en otras empresas. Así decidió crear el grupo de WhatsApp 'Afectados Erte'. "Me he dado cuenta de que hay miles de personas afectadas por toda España y, aunque hay problemáticas de todo tipo, en general el principal malestar es que van a retrasar los pagos y que encima no dan explicaciones ni atienden las llamadas, yo misma estuve ayer doce horas intentando ponerme en contacto con ellos, llamando por teléfono de 08.00 de la mañana a 20.00 horas de la tarde y resultó imposible, es lamentable", asegura Laura. Además, según alerta, "hay mucha gente a la que le está afectando psicológicamente, gente que no puede dormir por la preocupación".

Varias personas sentadas en los balcones de sus casas durante la cuarentena. JORGE PARÍS

Otro de los casos es el de Cristina, de Barcelona. En su caso tiene aprobada la prestación desde el 20 de abril notificada por el SEPE, pero posteriormente le dieron de baja el 30 de marzo. "En mi caso solo me han pagado 300 euros porque incluso me han descontado los fines de semana, estoy preocupada, nadie nos da ninguna explicación. Las empresas lo han hecho bien, es un problema del SEPE pero ahora no nos atienden, es vergonzoso", asegura a 20minutos.

Juan Luna trabaja en un hotel de Alicante, con otros 13 empleados. "Nosotros teníamos un ERTE desde el 14 de marzo. Hasta el 30 de abril veía mi situación a diario en el SEPE y estaba todo correcto, pero mi sorpresa llegó el 1 de mayo cuando la modificaron", recuerda.

Nos sentimos engañados y agobiados, nos han metido en un embrollo

En lugar de pagarle la mitad de marzo y el mes de abril completo, le han pagado solo marzo: "Nos sentimos engañados y agobiados, nos han metido en un embrollo y de los 14 trabajadores solo dos han cobrado de forma completa", explica.

El Gobierno trata de acelerar los pagos retrasados

No obstante, desde el Ministerio de Trabajo aseguran que confían en que esta semana se terminen de reconocer las prestaciones de desempleo pendientes con el objetivo de que puedan cobrar este mismo mes. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha explicado que quedan "muy pocos" expedientes por reconocer y que se está apunto de cerrar un acuerdo con la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), al que esperan que se sumen el resto de entidades financieras, para que se puedan pagar esas prestaciones este mismo mes. Se trataría de un pago anticipado antes del ordinario que se abona a principios de cada mes, es decir ya en junio.

¿Qué hago ahora?

Lucía Gómez, abogada laboral del despacho Sanahuja Miranda, explica a 20minutos los pasos a seguir ante posibles impagos del SEPE.

"Lo primero es realizar una comunicación formal a la empresa, enviar un email explicando que no se ha cobrado la prestación", indica. "La empresa es la que ha tramitado el ERTE y tiene que tener constancia", recalca la abogada laboralista.

En segundo lugar, según explica, habría que presentar una reclamación administrativa y, por último, y en caso de que sigan sin pagar la prestación que corresponde al trabajador, "presentar una demanda ante un juzgado de lo social".