Carmen Borrego aclara la polémica de su visita a una clínica estética a pesar de su positivo en coronavirus: "Allí hacen test"

Carmen Borrego volvió a situarse este domingo en el centro de la polémica después de que María Patiño asegurara en Socialité que la había visto salir de una clínica estética el pasado viernes.

La colaboradora de Viva la vida aseguraba recientemente haber dado positivo de nuevo en coronavirus, por lo que debería estar cumpliendo un severo aislamiento. Tras la polémica, se ha defendido de las críticas en Sálvame.

La hija de María Teresa Campos ha intervenido en Sálvame Naranja por vía telefónica, donde ha empezado criticando a Patiño: "Ella me podría haber llamado y yo se lo hubiera aclarado, no habría tenido problema".

Borrego ha contado que se trasladó al centro de estética para hacerse un test rápido de coronavirus, ya que también los hacen allí, y fue bajo prescripción médica. "Se cuentan cosas y quedas como una irresponsable", ha añadido.

La tertuliana ya se ha sometido a cinco tests. "Por mí y por los demás no voy a arriesgar nunca jamás a nadie, no se me ocurriría jamás", ha opinado.

Finalmente, Carlota Corredera ha sorprendido con una nueva noticia: Borrego ya ha superado la infección. "No habrá exclusiva", ha zanjado la presentadora.

En el punto de mira por su irresponsabilidad

La infección de Borrego ha dado que hablar. Hace unos días fue criticada por 'marcarse' un Alexia Rivas con su marido pasando por detrás mientras hacía un directo en el programa conducido por Emma García, cuando se suponía que debería estar confinada.

La colaboradora aseguró que, "desgraciadamente", seguía "dando positivo". Sin embargo, parece que su lucha contra el virus ha llegado a su fin.