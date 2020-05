Carmen Borrego responde a quienes la acusan de "mentirosa" y de "fingir" tener coronavirus: "Sigo dando positivo"

A Carmen Borrego le han acabado cansando tantos comentarios y críticas descalificativas desde que su marido se marcase un Alexia Rivas y apareciese por detrás de ella mientras hacía un directo en el programa Viva la vida, cuando se suponía que debería estar confinada.

Sobre todo, en las redes se analizaron mucho sus palabras, dado que la hija de María Teresa Campos se mostraba apática y abatida por llevar muchos días de aislamiento desde que diera positivo.

Pero en cuanto salió su marido por la espalda, hubo dos vertientes: o bien se estaban saltando la cuarentena o bien esta captura in fraganti respondía más bien a que todo era un montaje y que el coronavirus que padece la colaboradora es fingido (lo que sería doblemente grave por la falta de respeto a las víctimas, sus familiares y los allegados).

Así que la hermana de Terelu no ha querido esperar más y en cuanto ha recibido la llamada de la revista Semana ha querido dejar claro el asunto y en sus primeras declaraciones tras el escándalo no duda en atar todos los cabos sueltos.

"Sigo enferma desgraciadamente, sigo dando positivo y mi marido solamente pasó para cerrar una puerta. ¿Qué importancia tiene? Mi marido estaba con una mascarilla a tres metros de mí", relata Borrego, que sigue manteniendo la distancia de seguridad incluso en su casa.

"Yo, el tiempo que he estado aislada, que han sido veintitantos días, sigo sin poder estar en una misma habitación con mi marido ni en un mismo espacio, pero ya puedo salir de mi habitación porque mi carga viral es mínima gracias a Dios", aclara.

"No puedo comer en la misma mesa con mi marido, ni puedo dormir en la misma habitación que él, ni puedo hacer nada a su lado. Los médicos me dicen que haga lo que yo quiera, pero es una cuestión de responsabilidad porque yo tengo ahora muy poca carga viral, pero aún así puedes contagiar", reconoce la televisiva.

"Yo lo he pasado con síntomas leves porque lo he podido pasar en mi casa, pero la responsabilidad es de cada uno. Lo único que ha hecho ha sido cerrar una puerta...", reincide Borrego, que en octubre cumplirá 54 años, casada con José Carlos Bernal desde 2014.

A ella sobre todo le duele la capacidad de ciertos usuarios de pensar que ella fingiría ser una de las afectadas por la pandemia: "Doy gracias a Dios todos los días. Cuando te pasa lo que me ha pasado a mí claro que me duele que digan eso de mí...".

"No he tenido que estar ingresada ni he estado grave y hay mucha gente que se está muriendo, pero lo que yo no voy a hacer es mentir con algo tan grave como esto. No se me ocurre ni se me pasa por la cabeza. ¿Qué mente puede haber que pueda pensar que se puede mentir sobre algo tan grave? Me parece muy terrible... No podemos vivir cómo vivimos", reflexiona.

Así, Carmen Borrego, aunque sabe que pronto se repondrá, entiende que esto es un proceso largo. "Los tres análisis han sido positivos, pero se mide la carga viral. La mía es mínima, pero la sigo teniendo. Puedo contagiar. Los test te lo hacen en el hospital, solo vendrían si yo no me pudiera mover", cuenta.

"Solo he salido para hacerme el test de coronavirus: vivo en una urbanización que el médico me ha dicho 'sal a que te dé el sol' y yo no salgo ni a eso porque vaya a que toque algo. Es una cuestión de concienciación, si supieran todo lo que estoy haciendo: estoy haciendo lo que los médicos me han dicho que haga, ni soy ni más ni menos que nadie", finaliza.