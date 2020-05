Carmen Borrego, tras dar positivo por Covid-19: "Llevo 17 días sin salir de mi habitación y empiezo a volverme loca"

Lo ha dado por segunda vez. Positivo por Covid-19. Y eso le está afectando no solo físicamente, sino mentalmente. Desde Lecturas, medio para el que ha concedido una entrevista, aseguran que llora cuando recibe su llamada. Carmen Borrego está desolada, frágil, impotente. Sola.

"Esto es muy duro", se sincera la hija menor (este 2020 cumplirá 54 años) de María Teresa Campos. Se encuentra aislada en su casa desde mediados de abril, tal y como confirmó Sálvame hace unos días, cuando su marido, José Carlos Bernal, también se realizó la prueba y dio negativo, dedicándose a cuidar de su esposa.

"Los primeros días son terribles, son los peores. Tienes miedo a que te ingresen en un hospital aislada de toda tu familia", comenta Borrego, que no tiene reparos en admitir que "nadie sabe con certeza lo que es este virus". "No sabes si va a ir a más, tampoco los médicos te saben decir", explica sobre las actuales investigaciones sobre el coronavirus.

"He pasado más miedo que con el cáncer", reconoce la hermana de Terelu Campos. De hecho, su marido reconocía recientemente que no les habían dado los resultados todavía pero que, con su constancia, su mujer, poco a poco, "va mejor".

"Afortunadamente estoy bien. No he estado en una fase grave pero el aislamiento te mata. Llevo 17 días sin salir de mi habitación y ya empiezo a volverme loca", confiesa ahora la colaboradora de Mediaset, que también teme por su salud financiera, problemas económicos derivados de la imposibilidad de trabajar.

"Mi marido no factura y mi hija está en el paro. No me ha pillado en un buen momento", reconoce abiertamente la televisiva, a la que no han vuelto a ver aparecer en Viva la vida, el programa en el que colabora, desde que comenzase a encontrarse mal, confesando que padecía fuertes dolores musculares y una gastroenteritis aguda.

Por ello lleva ya varios días sin ingresos y es su hermana quien hace las conexiones en directo con el programa que presenta Emma García para dar la última hora sobre el estado de salud de su hermana. Precisamente Terelu es quien está con la madre de ambas.

"¡Imagínate que le contagio a mi madre el virus! ¡Eso sí que no me lo hubiera perdonado jamás!"

"Mi madre lleva todo el confinamiento en casa de Terelu, pero mi hermana vendió la casa y tiene que mudarse", explica Carmen Borrego. "Nos daba mucha angustia que mi madre se fuera a su casa sola, empezaba la desescalada y pensé en ir con ella, pero nunca antes de hacerme el test", rememora.

"Me lo hice y me dio positivo. ¡Imagínate que le contagio a mi madre el virus! ¡Eso sí que no me lo hubiera perdonado jamás!", añade la colaboradora, que sabe que Terelu está haciendo lo indecible porque su madre no contraiga el virus.