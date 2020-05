Carmen Borrego da positivo en coronavirus

Carmen Borrego ha dado positivo en coronavirus y se encuentra aislada en una habitación en su casa desde mediados de abril. Su marido también se ha realizado la prueba, y el resultado ha sido negativo, por lo que se encarga de cuidar a su mujer, según ha informado Socialité.

"Está bien dentro de lo que cabe, no es nada muy grave", aseguraba Alejandra Rubio, sobrina de la colaboradora.

Carmen Borrego decidió hacerse el test al tener fuertes dolores musculares y una gastroenteritis aguda.

Parece ser que el confinamiento estaría afectándole al humor. "Estar sola, encerrada en una habitación, no es plato de buen gusto", declaraba la hija de Terelu.

María Teresa Campos no ha conocido el estado de salud de su hija hasta hace unos días. La familia no ha querido informarle acerca de la situación para no generarle preocupación hasta que la noticia se ha hecho pública.