El coronavirus en el mundo: estos son los países con mayor número de casos registrados en la última semana

Más de 5,4 millones de personas se han contagiado de coronavirus en todo el mundo, en un contexto en el que varios países han empezado a relajar las restricciones impuestas con el inicio de la crisis sanitaria, que ya ha dejado a más de 345.000 fallecidos a nivel global.

El virus, cuyo origen se detectó en Wuhan (China) a finales de diciembre de 2019, llegó con fuerza al continente europeo a principios de año, alcanzando su pico más alto en abril y manteniendo a la mayoría de sus ciudadanos en cuarentena.

En el resto del mundo, donde el repunte de contagios ha sido más tardío, la Covid-19 se extendió sobretodo en el mes de abril, azotando con fuerza a Estados Unidos, que ahora es el país más afectado, con más de un millón de casos y casi 100.000 fallecidos.

Ahora, en Europa muchos países han iniciado procesos de desescalada tras haber superado la curva de contagios, y ya planean posibles medidas y soluciones para poder garantizar el turismo y salvar la temporada de verano, de la que dependen muchos de sus estados miembro.

Latinoamérica se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia, con el foco en Brasil, que es ya el segundo país más afectado del mundo tras un repunte alarmante de casos en los últimos días. Asimismo, tomando como referencia los datos de la última semana, otros países de la zona como Perú, Chile y México están experimentando también un aumento de casos.

Donde también se ha detectado una mayor incidencia es en algunos países de Asia y Oriente Medio, que han registrado un importante aumento de casos desde el 16 de mayo, y ha puesto en relieve la problemática a la que se enfrentan muchos sectores de la región a la hora de poder hacer frente a la pandemia.

El caso de África, de momento, está siendo un ejemplo de éxito, pues los contagios superan los 100.00 sólo si se suma el recuento oficial de sus 54 países. Sin embargo, la directora regional de la OMS para África, Matshidiso Moeti, alertó que, "si bien es previsible que la COVID-19 no se extienda de manera tan exponencial en África como lo ha hecho en otras partes del mundo, probablemente explotará en puntos críticos de transmisión". Asimismo, desde la OMS insisten en que el número de muertes en el continente africano podría llegar a ser de millones, pues el coronavirus "no es algo inevitable de lo que el continente no pudiese escapar".

Países con mayor número de contagios y con mayor aumento de casos. Henar de Pedro

Países con más contagios en la última semana (16-24 mayo)

Estados Unidos: 313.129 casos Brasil: 2.2013 casos Rusia: 137.206 casos India: 68.929 casos Perú: 50.739 casos Reino Unido: 39.460 casos Chile: 38.174 casos Arabia Saudí: 33.025 casos México: 32.396 casos Irán: 27.301 casos

Pakistán: 25.136 casos Qatar: 20.882 casos

Turquía: 18.571 Bangladesh: 18.308 casos Canadá​: 15.908 casos

América, el continente con dos millones y medio de contagiados

Según los últimos datos actualizados el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), América es el continente que mayor número de contagiados ha registrado, con un total de 2.471.491 casos confirmados, más de la mitad de EE UU.

Además, Latinoamérica se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia, tras el repunte de casos en Brasil, Perú, Chile y México, que amenaza con golpear fuertemente a la región.

- ESTADOS UNIDOS

Estados Unidos es el único país que ha superado el millar de contagios y la cifra de muertes se acerca a los 100.000. Su presidente, Donald Trump, insiste en cargar contra el gobierno chino contra la pandemia y ha anunciado el veto de la llegada de ciudadanos que provengan de Brasil; una restricción que se suma a la ya impuesta para los ciudadanos de China y Europa.

El estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos, con 360.000 contagios y 23.282 fallecidos. No obstante, el país avanza hacia su reapertura y el levantamiento de las restricciones.

- BRASIL

En la última semana, Brasil ha registrado un promedio de 17.000 casos diarios, situándose como el segundo país más afectado por la pandemia, con 363.211 casos positivos y 22.666 muertes.

Sao Paulo, el motor de la economía brasileña, es el epicentro del virus en el país donde ya se han registrado 6.163 muertos y 82.161 casos confirmados; cifras que han llevado a que las autoridades se planteen entrar en un confinamiento total, aunque pueda tener consecuencias catastróficas en la economía.

- PERÚ

Perú es uno de los cinco países del continente que más casos confirmados de coronavirus registra. Con 119.959 contagiados y 3.456 fallecidos, cumplía este domingo 70 días de una cuarentena que, en un principio, durará hasta el 30 de junio; aunque con leves aperturas económicas para ciertos sectores.

- CHILE

En Chile también han experimentado un repunte importante desde el 16 de mayo. Teniendo en cuenta que su cifra total de contagiados es de 65.393 desde que llegara la pandemia al país, destaca el incremento de casos en la última semana, 38.174, más de la mitad del total. "Estamos muy cerca del límite", admitía el presidente, Santiago Piñera, alertando sobre la situación, especialmente crítica en su capital, Santiago.

Rusia, el tercer país más afectado del mundo

Rusia informó este lunes de 8.946 nuevos casos de coronavirus, lo que ascendía a más de 350.000 los contagios detectados desde que la pandemia de la Covid-19 llegó al país, que tiene en su capital Moscú, el foco del virus.

No obstante, la tasa de mortalidad calculada según las cifras oficiales rusas (3.633 muertos) es muy baja, lo que ha desatado la polémica por las hipótesis surgidas que acusan al Gobierno ruso de manipular las estadísticas oficiales para mantener bajos los índices de mortalidad; algo que ya han negado en varias ocasiones.

El virus se expande por Oriente Medio

Tras un ramadán atípico por las restricciones establecidas por la crisis sanitaria, los musulmanes de Oriente Medio se enfrentan ahora a un incremento notable de casos de contagios en la región, y dan marcha atrás, reforzando las restricciones previamente levantadas

Es el caso deArabia Saudí, el país de más afectado de la zona y donde, en la última semana, se han registrado 33.025 nuevos contagios, ascendiendo a 70.161 el número total de casos positivos y a 379 los fallecidos.

EnIrán también se produjo un rebrote importante, que provocó el cierre total del país, así como de los lugares de culto; una restricción que ocasionó varias protestas. Ahora, con 137.724 casos confirmados y más de 7.400 personas fallecidas, las autoridades han decidido reabrir los mausoleos este martes.

Sudeste asiático, una región con sectores muy vulnerables

En la India, tan solo en la última semana, se han detectado 68.929 nuevos casos confirmados, llegando casi a doblar la cifra total, que ha ascendido a 131.868 contagiados y 3.867 muertos. No obstante, las cifras -que han alcanzado récords en el país en los últimos días-, no parecen haber frenado al Gobierno, que ya ha reanudado algunos vuelos domésticos.

También se han registrado cifras alarmantes en Bangladesh, que lleva varios días rompiendo también récords de contagios, alcanzando los más de 35.000 casos positivos y 500 fallecidos.

Varias organizaciones ya han alertado de la incidencia del virus en regiones de Asia y Oriente Medio, donde conviven grandes grupos de población, desprotegidos y extremadamente pobres, que no cuentan con los medios suficientes para hacer frente a la pandemia.