Un Ramadán diferente y virtual en época de confinamiento

El Ramadán es el nombre del noveno mes del calendario lunar islámico, es durante este mes que los musulmanes cumplen el cuarto pilar del islam, que es el ayuno o la ausencia de toda comida, bebida o relación sexual, des del amanecer hasta la puesta del sol. Pero esta abstinencia también engloba el tener un buen comportamiento, hacer una purificación personal y también colectiva.

Durante este periodo se le da mucha importancia al hecho colectivo con el objetivo de fortalecer los lazos familiares y sociales. Es por eso que durante el Ramadán se celebra el iftar, un acto que se corresponde a la ruptura de cada ayuno. Las familias y vecinos se reúnen para comer y leer una parte del Corán hasta que se completa la lectura. Pasado el último día de Ramadán, se celebra la fiesta de ruptura, con una oración comunitaria por la mañana.

Debido a esta situación excepcional en la que nos encontramos por la crisis del coronavirus, gran parte de estos actos religiosos se han visto afectados, ya que se ha imposibilitado poder realizarlos. Ayudar a los pobres y practicar la caridad , uno de los cinco pilares del islam, también es más difícil en esta situación.

Ahmed Nasser El Alaoui, portavoz de Joventut Multicultural Musulmana, explicaba en una charla online, organizada por Espai Avinyó y la Oficina de Afers Religiosos, que la covid19 está afectando a las actividades, y por lo tanto también al transcurso de un mes normal del Ramadán.

Ahmed Nasser El Alaoui, apunta que uno de los actos más significativos es el iftar colectivo, el fomentar esta hermandad y fraternidad. El portavoz subraya que otra de las cosas que marca este mes es incrementar los actos de oración, los rezos suplementarios, y el fomentar ese ambiente de compartir. Pero al no poder acceder a las mezquitas, ya que algunas están cerradas como medida de prevención o con una capacidad máxima de 1/3 del aforo en los locales cerrados, hace más dificultoso el rezo. Además, también se ven afectados los horarios.

"El Ramadán ha pasado a ser una fiesta conocida por la sociedad"

Ahmed Nasser El Alaoui, celebra que este mes es “especial” en Barcelona, indica que aunque no haya una mayoría musulmana “se mantiene la esencia del Ramadán”. Explica que debido a la gran de comunidad musulmana que hay en la ciudad, en los barrios donde hay mezquitas se percibe rápidamente este mes. "El Ramadán ha pasado a ser una fiesta conocida por la sociedad, y los vecinos que no son musulmanes cada vez participan más en esta festividad”, celebra Ahmed Nasser El Alaoui.

Durante estos días, que debemos mantenernos en casa para la prevención del coronavirus, El Alaoui insta a mirar el lado positivo de las cosas, ya que indica que es el momento de darnos cuenta “de muchas cosas que antes no valorábamos”.

Des deJuventut Multicultural Musulmana organizaban cada año Iftar en diferentes puntos de Barcelona, pero ante esta imposibilidad están intentando mantener el ritmo de las actividades organizando charlas, y haciendo uso de las redes sociales y plataformas digitales para seguir activos y poder apoyar a los jóvenes.

Nézar Kamal, educador social, explica a @20minutos, que el Ramadán es un periodo muy familiar, pero lo que la situación no imposibilita la mayoría de aspectos que caracterizan este mes, pero si que remarca la no realización del Iftar colectivo para romper el ayuno. Kamal también recuerda que normalmente durante este mes, la familia de Marruecos envía comida típica, pero que este año ante la prevención se ha decidido no realizar esos envíos.

Debemos recordar que es precisamente en el mes de Ramadán que el profeta Muhammad recibió la primera revelación, y es durante este mes que nació el islam. Kamal explica que muchas familias cada año van a pasar el Ramadán a La Meca, algo muy importante, y que actualmente esto no se puede hacier. Aun así, celebra que los imanes están facilitando charlas, mensajes e indicaciones por las redes sociales.

La Comisión Islámica de Españaha publicado recomendaciones para poder realizar el Ramadán sin ningún tipo de problema. En su página web ha compartido diferentes artículos con relación al ayuno y a la oración.