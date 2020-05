El secreto del espectacular cambio físico de Adele, explicado por su nutricionista y su entrenador

Adele sorprendía a sus seguidores hace unos días con la publicación de una fotografía el día de su cumpleaños donde se apreciaba que había sufrido un gran cambio físico. Durante los últimos meses, la cantante ha bajado de peso considerablemente y todos se preguntaron si se debía a que estaría pasando una crisis personal.

Ella ha querido insistir en que su transformación está motivada por un cambio en su estilo de vida a uno más saludable.

Su nutricionista, la doctora Dominique Fradin-Read ha desvelado las técnicas que utiliza con todos sus pacientes a través de una entrevista a Us Weekly, sin querer personalizar en el caso "específico" de la artista por "obligaciones morales y legales".

Primeramente, se encarga de observar la función metabólica, hormonal, los hábitos, el sueño, el humor, los niveles de tiroides y cortisol, el estrés y la salud mental de cada uno de ellos. Aspectos a tener en cuenta antes de elaborar una plan de alimentación y deporte.

"Comienzo diciéndoles a mis pacientes que cuando se trata de perder peso, la dieta y el ejercicio por sí solos no serán suficientes en la mayoría de los casos", confiesa.

Para comenzar con este cambio de vida, aconseja "enfoques más naturales" donde se combinen todos los nutrientes necesarios en cada plato, de manera equilibrada y flexible.

"Trato de hacerlo visual y hacer que todos imaginen un plato dividido en varias partes: las verduras verdes deben tomar aproximadamente dos tercios del plato, la proteína proveniente de alimentos saludables, un tercio, y la última parte está reservada a los carbohidratos. Y además, se puede agregar algo de grasa vegetal, como aceite de oliva o aguacate o nueces", recomienda.

Recalca que "la misma dieta podría no funcionar para todos y ni siquiera para la misma persona por el resto de su vida", por lo que es recomendable revisar nuestro estilo de vida y alimentación de manera recurrente, para ir adaptándolo según nuestras circunstancias en ese momento.

Pero una alimentación sana y equilibrada no es la única clave que ha llevado a este gran cambio físico a la cantante. Pete Geracimo, su ex entrenador ha recomendado en la revista Insider añadir también a este plan hacer "ejercicio regularmente" que te haga aumentar el "ritmo cardiaco" y "salir de tu zona de confort", además de tener "un sueño reparador adecuado" para que "la mente y el cuerpo se recuperen".

Se suma al consejo de la doctora al aconsejar una adaptación personal también a la hora de hacer deporte. "Creo que la selección de ejercicios debe adaptarse a la persona y no al revés. No tiene sentido obligar a alguien a hacer algo si no hay alegría en eso, eso es tortura", ha declarado.

Ha confesado que durante el tiempo que trabajó con Adele fue complicado programar los entrenamientos por sus horarios, pero solían verse 2 o 3 veces a la semana.