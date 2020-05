Ortega Smith: "Es un virus creado por el comunismo chino como arma biológica"

"No tengo ninguna duda de que es un virus creado en un laboratorio, por el régimen comunista chino, como arma biológica. No es un virus caído de las estrellas o por mutación natural de plantas y animales", ha declarado Ortega Smith en una entrevista en La Razón.

El político ha alertado de las duras consecuencias de salud que puede provocar el coronavirus. "Este maldito virus altera la sangre. Aunque hace más de un mes que me había dado la PCR negativo y ya tenía anticuerpos, resulta que provoca la aglutinación de coágulos", motivo por el cual tuvo que volver al hospital hace unos días. "No se ha dicho que mucha gente ha muerto por las graves consecuencias que deja el virus. Cuando han dado a bastantes personas de alta, lo que no saben es que dentro tienen una bomba de relojería".

Confiesa que su salvación fue su buen estado de salud previo, al haber hecho deporte desde siempre y no ser fumador. "Podría haber muerto, he corrido un riesgo muy alto", aunque reconoce que no ha tenido miedo en ningún momento.

Ha aprovechado la ocasión para agradecer al personal sanitario "su rapidez y su trato humano y que te cuenten la verdad".

Durante el periodo que ha permanecido confinado por su enfermedad, ha reflexionado mucho acerca de su vida, el ritmo frenético que llevaba anteriormente y sobre la intención de formar una familia propia. "Sí que se me pasó por la cabeza durante el confinamiento eso de tener mi propia familia, pero para ello tienes que encontrar a la persona adecuada y el momento posible para hacerlo", reconocía.

Ante la marcha de este sábado convocada por su partido contra el gobierno, consideraba que no existía riesgo de contagio, al realizarse en vehículos o llevando mascarilla. "La extrema izquierda nos quiere en casa, amordazados, convirtiendo un estado de alarma en un estado de excepción, donde no se han limitado derechos sino que directamente los han suprimido. Prohibirían hasta que la gente se asomara a los balcones y pudieran protestar dando golpes con una cacerola. La de hoy es un impulso más para decirle a los españoles que pierdan el miedo a este Gobierno totalitario comunista y que no vamos a permitir que conviertan España en Venezuela".