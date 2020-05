Oriana acude a la marcha convocada por Vox contra el Gobierno: "¡Qué suene bien fuerte!"

Me gusta la gente q aunque no piense como yo, sabe decir las cosas sin faltar! 👏🏻Existe la libertad de expresión, y tenemos derecho a opinar de diferente manera, no por eso somos mejores o peores personas...Puedes seguir a alguien, y no estar de acuerdo con algo, ES NORMAL!🤷🏼‍♀️