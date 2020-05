Del "payaso" a Iglesias a las disputas en las redes: estos son los comentarios más polémicos de Marcos de Quinto

"España está ante una de las crisis más graves de su historia y no podemos permitirnos (como dice Girauta) estar a expensas de este payaso de vicepresidente que tenemos". Con Pablo Iglesias como destinatario, este comentario en Twitter es una de las últimas perlas que Marcos de Quinto ha dejado en la red social antes de abandonar Ciudadanos. No obstante, está lejos de ser la única.

De tuit fácil, no son pocas las polémicas en las que el exdirectivo de Coca-Cola reconvertido a parlamentario se ha visto envuelto, antes incluso de pasar a engrosar las filas de la formación naranja. "Pirata. Navego sin bandera. No pretendo convencerte de nada, acaso hacerte dudar de lo que crees". Es la presentación que hace de sí mismo De Quintos en la red social y que da una idea del contenido de su 'timeline'.

Una de las publicaciones más controvertidas del fichaje estrella de Albert Rivera, y que le valió las críticas de muchos sectores, hacía referencia a un tema tan delicado como la migración. "La piadosa teocracia izquierdista envía a la hoguera a quien se le atisbe un mínimo comentario crítico sobre el Open Arms y alguno de sus bien comidos pasajeros (que costearon su pasaje con las mafias)", tuiteó en agosto de 2019.

Este comentario desató las reacciones de los usuarios de la red que le afearon que hablase de los pasajeros del barco de rescate como "bien comidos", entre ellos, Alberto Garzón, Marta Higueras o Ángel Gabilondo. El hasta ahora diputado no se quedó callado. En una de sus respuestas, llamó "imbécil" y "mantenido" al portavoz de Facua, Rubén Sánchez, que previamente le había recriminado que “solo un miserable puede hablar así de quienes huyen de la miseria”.

Un poco antes, De Quinto ya había sido blanco de las críticas por una respuesta que dio a Ignasi Guardans, en la que menospreciaba al político catalán mientras hacía gala de uno de sus vinos favoritos. "Cuando gentuza como tú me insulta, abro una botella de Quinta do Vale Meão, me sirvo una copa, y pienso en lo afortunado que soy por no parecerme a ti", escribió.

Un par de meses después, publicó una nueva imagen con cajas de este caldo que la propia empresa le había proporcionado. También este tuit le valió la censura de diferentes personalidades, como el parlamentario gallego de Unidas Podemos Antón Gómez Reino. "Quien hace apología de un regalo empresarial vinculado a su cargo público sugiere como lógica la prevaricación, el soborno, el cohecho, la corrupción", le recriminó.

Incluso su manera de pedir disculpas por algunas de sus respuestas resulta llamativa porque, ni siquiera entonces, está exenta de ataques: "No estoy acostumbrado (ni me quiero acostumbrar) a que la gente me insulte. A quien no le guste lo que escribo, que no lo lea. Lamento que alguna vez haya respondido con la misma moneda, pero no es agradable tener que soportar continuamente a tanto deficitario educacional".

Polémicas antes de entrar en polémica

Antes de entrar en política, De Quintos ya tenía una amplia trayectoria como tuitero. En 2017, de hecho, comparó a Irene Montero con Yoko Ono en un comentario en el que insinuaba que la ahora ministra de Igualdad provocaría la disolución de Ahora Podemos, en un símil con The Beatles.

También ha atacado a colectivos, como el de los jubilados -a quienes acusa de querer que les paguen las pensiones sin haber hecho ellos lo mismo- y el de los sindicatos -a los que ha llegado a calificar de "patéticos", "incompetentes" y "retrógrados"-.

Además de sus comentarios, De Quinto también ha dado que hablar por su gran patrimonio. Exvicepresidente mundial de Coca Cola, declaró 48,3 millones de euros entre derechos de cobro de la multinacional (23,8 millones), acciones (12,6 millones), planes de pensiones (8,6 millones) y cuentas (3,3 millones). En 2018 ingresó 5,6 millones.