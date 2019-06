"Cuando gentuza como tú me insulta, abro una botella de Quinta do Vale Meão, me sirvo una copa, y pienso en lo afortunado que soy". El ex vicepresidente de Coca Cola y ahora diputado de Ciudadanos Marcos de Quinto respondía así al exdirigente de Convergencia Ignasi Guardans por sus críticas sobre la ruptura con Manuel Valls haciendo publicidad de uno de sus vinos preferidos. Ese vino con el que el empresario se deleita es es un tinto, de origen portugués y cuyo precio parte de los 50 euros la botella y puede alcanzar los 300.

Cuando gentuza como tu me insulta, abro una botella de Quinta do Vale Meao, me sirvo una copa, y pienso en lo afortunado que soy por no parecerme a tí :-) — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) 18 de junio de 2019

De viñedos del Monte Meão, uno de los meandros más pronunciados y exóticos del Duero, combina la Touriga Nacional y Touriga Franca con la Tinta Barroca y Tinta Roriz. Las uvas de cada casta se cosechan y se vinifican por separado.

La bodega portuguesa es una de las más exclusivas del país, cuya historia se remonta al siglo XIX y tiene un nombre propio: Antônia Adelaida Ferreira, conocida como "La Ferrerinha" y propietaria del mayor patrimonio agrícola del Duero en sus orígenes.

La bodega ha ido pasando de generación en generación pero respetando el modelo tradicional e innovando a su vez en la forma de producción. El precio de la botella, según el año de la cosecha, puede variar entre los 50 y los 300 euros.

Marcos de Quinto, el diputado con más patrimonio: Casi 50 millones

Marcos de Quinto se estrena esta legislatura como diputado en la bancada de Ciudadanos después de ser uno de los fichajes estrella de Albert Rivera. Con un patrimonio declarado de cerca de 50 millones de euros entre depósitos, acciones, participaciones y planes de pensiones, recibió el año pasado unos ingresos de más de 5,6 millones de euros.

Sus ingresos el pasado año procedieron fundamentalmente de su retribución en Coca-Cola, que entre enero y agosto supuso 5,14 millones de euros. En dividendos percibió también 353.549,18 euros..

De Quinto trabajó durante 36 años en Coca Cola y ocupó una de las vicepresidencias de la entidad a nivel mundial, además de liderar la filial en España. En 2017 abandonó sus cargos y decidió dar el salto a la política como hombre fuerte de Albert Rivera, que le puso como número dos en la lista por Madrid.

El empresario se ha enfrentado en las redes sociales en no pocas ocasiones pese a su nuevo perfil de diputado. Tras una discusión en Twitter con el ex dirigente de Convergencia a cuento de la ruptura con Valls, De Quinto, que siempre ha presumido de que su patrimonio obedece al trabajo realizado durante años hacía alusión al currículum de Guardans, acusándole de haber vivido no solo del cuento, sino del cuento de CiU: "Hala, otra copa de Quinta do Vale Meao a ver si se me pasa el disgusto de que este mamandurrio me haya insultado".