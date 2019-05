Marcos de Quinto aborda en su libro Notas desde la trinchera (Deusto) su trayectoria empresarial, la publicidad o la importancia de ser rebeldes e inconformistas para tener éxito.

¿La fórmula secreta de la Coca-Cola es la mejor estrategia publicitaria que se ha hecho en el mundo del marketing?

No se diseñó como estrategia publicitaria pero fue un acierto. Cuando quieres mantener algo en secreto lo mejor es que sea secreto. Por tanto, no debes patentarlo. Cuando lo patentas lo haces público de alguna manera. Luego es cierto que ha llegado a ser un icono de Coca-Cola.

¿Cómo un trabajador de 23 años puede llegar a Vicepresidente de Coca-Cola?

Trabajando mucho y saliéndole las cosas bien.

¿Solo?

Solo. Eso sucede en las empresas norteamericanas. Allí no te preguntan qué religión tienes, ni tus tendencias políticas ni tu nacionalidad. Lo único que importa es que des resultados. Y si es así vas subiendo hacia arriba. Hay otro tipo de compañías en las que sí dan importancia a la nacionalidad, a si hablas bien o no tanto un determinado idioma, pero en una empresa norteamericana no.

¿Y qué le faltó para llegar a ser el número uno de Coca-Cola?

No he querido nunca ser ni el número uno, ni el dos, ni el tres. Pero te pones a trabajar y de repente te dan patadas hacia arriba, te van subiendo, vas adquiriendo más responsabilidades casi sin darte cuenta. Si hubiera podido elegir me hubiera quedado en otro tipo de responsabilidades. Lo ideal hubiera sido poder ser ejecutivo únicamente los días impares, o a jornada partida, pero eso es imposible. Si eres ejecutivo de Coca-Cola lo eres las 24 horas del día durante todo el año.

¿Sin publicidad una empresa puede tener éxito?

Complicado. La publicidad se manifiesta de distintas maneras. Hoy en día se manifiesta en contenidos, que se hable bien de ti, el boca a boca. Ahora ya no son solo las grandes campañas publicitarias.

¿Qué ventajas puede aportar la publicidad a una empresa?

La publicidad aporta mucho y puede seguir aportando si los medios de comunicación se la tomaran más en serio. La publicidad la inventaron los medios de comunicación y son quienes la venden. Si la publicidad queda denostada y los medios de comunicación no la reivindican quién lo va a hacer. La publicidad, por ley, no puede mentir. Tiene que ser verídica, es como un contrato. Si la publicidad dice que bebiendo esta agua me crece el pelo, y luego compruebo que no es real me puedo ir a un juzgado y denunciarlo. Es importante que la gente sepa que la publicidad debe ser completamente verídica.

En su libro aboga por la desobediencia como forma de llegar al éxito. ¿Puede aclarar a qué se refiere?

Me refiero a la desobediencia con fundamento. En la vida uno se puede encontrar en ocasiones con que le dan instrucciones que considera que va a ser negativo para el negocio. En esos casos uno tiene dos opciones, seguir las instrucciones a rajatabla, sabiendo que no van a funcionar, o dos, desobedecer las instrucciones y hacer algo que estás convencido de que va a funcionar y va a ser positivo para la empresa.

Si haces lo segundo te juegas el cuello, ya que si no funciona te vas a la calle, pero si salen bien las cosas te irá mejor en la empresa. Es una decisión personal. En mi caso siempre me he inclinado por la segunda opción.

¿Por qué decidió escribir Notas desde la trinchera?

Me lo llevan pidiendo siete años, la editorial. Cuando decidí dejar mi labor de ejecutivo no sabía que iba a entrar en política. Pensé que era un buen momento para preparar el libro. Me recluí en mi casa de Lisboa y redacté el libro. Tengo tantas cosas en la cabeza que pensé que escribirlas era una buena manera de no olvidarme de ellas. Deseo que esas ideas puedan servir a otras personas.

¿Qué recomendaría a una persona que quiere ser emprendedor?

No soy muy de dar recomendaciones. El libro va contra lo políticamente correcto. Me parece de una inconsciencia total recomendar a la gente que emprenda porque es como decirles que se vayan al frente de batalla con un tirachinas. Les van a bolar la cabeza. Emprender es un tema muy serio. Y hay que estar preparados para poder hacerlo. Todo el mundo habla de que hay que emprender, hay que hacer los negocios por tu cuenta… hay gente que con toda su buena voluntad llega a pedir dinero a sus padres o a hipotecar la casa para emprender. Si luego el negocio fracasa pueden ir a la ruina ellos o sus familias.

Es algo muy serio y complicado. Por tanto, el que quiera emprender que sepa que se necesitan conocimientos. Si no al final acaba en manos de gestorías que van a quedarse con su dinero y va a fracasar o porque le va mal el negocio o porque, aunque le vaya bien, no tenga fondo de maniobra para manejar la tesorería.

¿Cuáles son los grandes retos de España a nivel económico?

Solamente es uno. Hay demasiado profesor y economista que en ocasiones enredan y hacen complejo todo. El único reto que tiene España a nivel económico es crecer. Si crecemos se genera empleo y se reduce el déficit. Como vengan una subida de tipos de interés vamos a sufrir como nadie. Si crecemos se aumenta la caja de las pensiones. Si crecemos podemos invertir en infraestructuras. Crecer es la única receta económica. No hay ningún país en el mundo al que le vaya bien sin que a las empresas les vaya bien.

¿Y cómo se puede crecer?

Facilitando la creación de empresas. Eliminando burocracia. Rebajando impuestos y tasas a la creación de empleo. Incrementar la formación. ¿Si eres un inversor internacional qué buscas en un determinado país? Seguridad jurídica, estabilidad política, que la justicia sea ágil, que tengas unos impuestos razonables, un precio de la energía razonable… Eso es lo que hay que hacer para conseguir inversiones y crecimiento económico. El programa de Ciudadanos está encaminado a eso. Otros apuestan por incrementar impuestos, poner trabas a las empresas… eso al final va contra el crecimiento económico. Es así de sencillo.

Fan de los rallies y el teatro

Marcos de Quinto (60 años), además llegar a ser vicepresidente ejecutivo y director mundial de marketing en Coca-Cola, es un apasionado del desierto y la aventura. Ha participado en varios rallies Dakar y Africa Race. Además, ha sido promotor de los Premios Buero de Teatro Joven.