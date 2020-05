Coronavirus.- La Universidad de Málaga convoca a las startups para debatir sobre consecuencias de la pandemia

Así, la cita tendrá lugar este miércoles, 20 de mayo, a las 18.00 horas, en formato webinar una mesa redonda telemática y abierta que reunirá en pantalla a profesionales emprendedores como: Carlos Blanco, inversor y facilitador de diferentes ecosistemas de emprendimiento; José Almansa, fundador de Loom From the Bench e ImpactHub Madrid; Cesar Cidraque, empresario y actualmente responsable de Cohesity para Iberia; Joaquín Cuenca, fundador de Freepik, y Javier González, director de tecnología y co-fundador de Be Soccer, para analizar los nuevos retos de las startups tras la pandemia.

La iniciativa '#noscambiaronlosproblemas' de la Universidad de Málaga, el primer concurso creado para explorar cuáles serán los desafíos después de la crisis sanitaria, inicia su tercera semana con cerca de 120 retos propuestos, y para facilitar la participación y conseguir que el programa se convierta en una plataforma de reflexión de altura sobre la situación actual, la iniciativa continúa ofreciendo semanalmente diversos recursos y propuestas.

La pasada semana, el webinar realizado con algunas de las empresas tecnológicas más destacadas del Parque Tecnológico de Andalucía (Aertec, Premo, Aeorum y Tupl) reunió a más de 150 asistentes, con el objetivo de conocer la visión de estos expertos sobre los futuros retos que provocará la crisis sanitaria en su sector.

Esta semana, '#noscambiaronlosproblemas' apuesta por el emprendimiento, con una mesa redonda, moderada por la periodista Beatriz Simó, que reunirá a empresas emergentes para debatir los cambios y retos a los que se enfrentarán los emprendedores tras la pandemia. Un elenco de lujo que abarca empresas provenientes de distintos sectores con un objetivo común de superar los retos tras COVID-19, han informado desde la UMA a través de un comunicado.

Otro recurso para inspirar a los participantes en el concurso siguen siendo las aportaciones de los expertos, que semanalmente y en formato audiovisual se suben a la web y redes de Link by UMA, en las que profesionales de diferentes sectores de la sociedad plantean de forma sintética su perspectiva acerca de los cambios que van a producirse en su sector después de la pandemia.

En estas dos semanas, en '#noscambiaronlosproblemas' ya han participado personalidades como César Cidraque, José Luis Casado, Macarena Cassinello, Xavier Marcet, David del Pino, Manuel Jaén, Elisa Barral y María Jesús Salido.

Con todos estos recursos, se pretende promover la participación en el concurso, abierto a todo aquel que desee aportar un problema o desafío, ligado a las consecuencias de la pandemia originada por el coronavirus y que tenga un impacto que afecte al conjunto de la sociedad, pudiendo participar con cuantas propuestas se imagine.

El concurso premiará las mejores aportaciones, en dos categorías: el Premio-UMA que consiste en un ordenador portátil para las mejores cinco propuestas, y el Premio-La Caixa que consiste en 15 becas de 2.000 euros para cursar la siguiente edición del Máster Universitario en Liderazgo, Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Málaga.

Las propuestas pueden presentarse hasta el día 31 de mayo, completando el formulario de participación disponible en la web de Link By UMA.