Ramón García, roto de dolor tras conocer la muerte de Álex Lequio: "Le he visto crecer, para mí era un niño muy especial"

Álex Lecquio, hijo de Ana Obregón y Alessandro Lecquio, ha fallecido este miércoles a los 27 años tras una lucha contra el cáncer que comenzó en 2018. Las reacciones a esta triste noticia no han tardado en llegar, como el emotivo mensaje de Ramón García, que condujo durante muchos años el mítico programa ¿Qué apostamos? junto a la bióloga.

El presentador aprovechó el comienzo de su programa En compañía en Castilla La Mancha Televisión para contar cómo se ha enterado de la noticia: "Hoy a las dos de la tarde le había mandado un mensaje a Ana para que me contara cómo iba la cosa. Y cuando me he sentado a empezar el programa me hablaban del fallecimiento de Álex".

"A Álex... Me cuesta hablar en pasado. Le conocí cuando era un bebé. Le he visto crecer y para mí era un niño muy especial", dijo visiblemente emocionado. "Hoy mi querida Ana, que estará destrozada, ha perdido lo que más quería en este mundo, que es a su único hijo. Y eso tiene que ser durísimo".

Las emocionadas palabras de #RamonGarcia sobre Aless Lequio , el hijo de Ana Obregón , que ha fallecido a los 27 años #DEP@EncompaniaCMMpic.twitter.com/wxaHfZ3nvk — MASPITV (@TVMASPI) May 13, 2020

"Hoy permítanme que le mande desde aquí todo mi cariño y que mi trabajo hoy se lo dedique al recuerdo de Álex y a la que durante tantos años fue mi querida compañera, y que después de todos esos años sigue siendo una de mis grandes amigas", dijo Ramón García con lágrimas en los ojos.

"Ana es una chica maravillosa. Y Álex también lo era. El beso más grande desde aquí, querida Ana. Como hacíamos cada vez que empezábamos ¿Qué apostamos?, te agarro de la mano, empieza la música porque la vida tiene que seguir y hoy haré también el programa contigo. Un beso muy fuerte, te veré dentro de poco", concluyó entre lágrimas.