El sector turístico insta a "reorientar" el modelo: "No hay que pensar solo en el volumen de turistas y en batir récords"

Cómo serán las vacaciones de verano intentando esquivar los estragos de la crisis del coronavirus. Es una de las grandes preguntas que se hace la población, y las previsiones del sector turístico no son especialmente optimistas. Queda claro que podría prioridad a la movilidad nacional, dado el cierre de fronteras, aunque la Unión Europea promoverá la existencia de corredores seguros entre zonas que hayan controlado la pandemia. Mientras, el Gobierno aprobó la cuarentena obligatoria de 14 días para los viajeros.

José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, cuenta a 20minutos que "no es positivo mandar el mensaje -de la cuarentena obligatoria- en este momento" porque tiene "efectos negativos a nivel internacional". Esa medida, asociada al estado de alarma, "no es problemática en el corto plazo" porque ahora "no hay turistas". Pero podría serlo "si se mantiene esta situación hasta finales de junio, por ejemplo".

En palabras de Zoreda, el miedo al contagio "tiene un peso relativo", y considera que en Europa "hay muchas ganas de viajar". El problema "es de comunicación", y no "de la medida en sí". Celebran en Exceltur, en cambio, que la UE "marque directrices en una dirección distinta" a lo proclamado por el Ejecutivo en los últimos días.

¿Cómo será el turismo pos Covid? "Hay que reflexionar sobre el modelo", comenta Zoreda, quien además asegura que España "no va a volver al turismo de los años 50". Da varias claves. Según él, "no tiene que haber obsesión por batir récords de turistas" y sí habría que repensar "qué ofrece el país para atraer a turistas más cultos, que a la larga dejarán más dinero". El objetivo, sentencia, "no debería ser crecer en volumen".

José Luis Zoreda tiene claro que se puede conseguir que "la sociedad local no se sienta machacada por el turismo" como ha ocurrido en los últimos años. "Tenemos que ofrecer una mayor carga experiencial y que el turista no se decida por el precio bajo y sí por lo que se ofrece". De esta forma, "se consigue mayor satisfacción de los turistas y crece la autoestima del ciudadano que recibe ese turismo". En conclusión, "estaríamos en un turismo más parecido al de los 80, cuando no había municipios que se quisieran quedar sin turistas"

Las aerolíneas, "en situación de emergencia"

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) asegura que están "en situación de emergencia y supervivencia". En este sentido, piden la reducción o supresión de las tasas y muchas de ellas han optado por incumplir las medidas impuestas por el Ejecutivo en lo que a distancia de seguridad se refiere. Prevén una carencia de rentabilidad si los viajes se hacen con reducción de aforo de los aviones.

"Pedimos que las aerolíneas puedan seguir beneficiándose de las exenciones fiscales y bonificaciones en seguridad social una vez se haya decretado la suspensión del estado de alarma y hasta que se alcance el nivel mínimo del 70% de la actividad previa a la crisis", añade la patronal de las aerolíneas. Además, frente a la restricción de la capacidad de las aeronaves, consideran "mejor solución" que se hagan controles previos que garanticen "la esterilidad sanitaria antes del embarque".

No hay turistas, pero los hoteles ya toman medidas

Una vez que más de la mitad del territorio español está ya en fase 1 de la desescalada, muchos hoteles han abierto sus puertas. Como comentó Zoreda, "de momento no hay turistas", pero muchos establecimientos ya están adoptando medidas de prevención del coronavirus siguiendo las indicaciones del Ministerio de Sanidad.

Principalmente en Canarias y Baleares, los alojamientos han tenido que adaptarse a la nueva realidad. Muchos de ellos han apostado por la reducción de textiles, incluidas las alfombras, pero también los objetos de decoración. Además, a nivel de servicio se evitan las aglomeraciones en el comedor y se apuesta por ofrecer las comidas en la propia habitación. En caso de mantener el servicio de comedor, han de aumentarse los turnos.

Por otro lado, hay hoteles que realizan controles de temperatura a la llegada de los huéspedes, a los que se recomienda el uso de mascarilla. Una mascarilla que los trabajadores deben llevar en todo momento siempre y cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad. Algunos de ellos, asimismo, proporcionan EPIs a los empleados. Toda precaución es poca.