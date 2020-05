Chenoa, en 'El hormiguero: Quédate en casa': "En la cuarentena me ha dado por ver películas de guerra"

El hormiguero: Quédate en casa cerró la semana de la manera más musical con las entrevistas a Raphael y Chenoa. La argentina comentó con Pablo Motos y su equipo como ha estado llevando el confinamiento por coronavirus, sorprendiendo con algunas de sus aficiones.

La cantante contó este jueves que está pasando la cuarentena con su perra y su futuro marido (se iba a casar en junio) "que es médico y acaba de llegar de operar", destacó Motos. "Si, tienen bastante lío, como ya sabéis. Llega un poco agotado, pero ahora ha salido un poco a tomar el aire, que le viene bien", señaló Chenoa.

El presentador quiso saber que iba a pasar con su boda, planeada para junio: "Celebrar la boda con mamparas... No creo". La cantante contestó que "se ha aplazado, vamos a buscar otro día porque ha sido una lástima".

"Cuando tienes planeado algo así, la idea es hacerlo bien y al final que estemos todos con salud y a gusto", añadió la argentina.

Chenoa, en 'El hormiguero: Quédate en casa'. ATRESMEDIA

Motos comentó que "me ha llamado mucho la atención que te ha dado por ver películas de guerra". Tras una carcajada, la cantante le contestó que "durante la cuarentena me ha dado por verlas. Me han empezado a interesar porque siempre me ha gustado la historia".

Chenoa continuó comentando que "cuando me fui a vivir sola tenía que compaginar cantar con estudiar en la universidad Historia del Arte, y me gusta mucho. Estoy ahora con la I Guerra Mundial y con la II Guerra Mundial".

La artista explicó el porqué: "Por hacer un repaso y tener un poco de memoria, porque creo que el ser humano tiene poca. Es bueno recordar que hemos pasado por momentos muchísimo peores, pero en otro tipo de circunstancias".

"Podemos salir de esto, que somos capaces de aprender, que tenemos mucho coraje y valentía. Hay que dar un mensaje de poder al ser humano, sentirse responsable y poder controlar la voluntad", afirmó.

Además, comentó que "la voluntad se puede hacer y el coraje se puede sacar. Creo que la nueva generación que está viviendo la crisis sanitaria por el coronavirus, que son pequeños, será algo que tendrán bastante presente en un futuro".