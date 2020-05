Aguado: "Quiero sentarme con Ayuso y Gabilondo para alcanzar un acuerdo para Madrid"

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado que quiere sentarse con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, para alcanzar "un gran acuerdo económico y social para Madrid".

El líder de Ciudadanos en Madrid se ha mostrado a favor de que Ayuso atienda el ofrecimiento de Gabilondo para negociar unos presupuestos que hagan frente a la crisis económica y social derivada del coronavirus a través de una entrevista en El País.

"Asumo el riesgo", ha aseverado el vicepresidente madrileño, quien ha incidido en que en el momento en el que se vive, lo que están pidiendo "los ciudadanos, y lo sensato, es que se llegue a grandes acuerdosentre todas las formaciones políticas".

"A pesar de las diferencias con el PSOE, yo quiero sentarme en una mesa con Ayuso, y con Gabilondo, y alcanzar un gran acuerdo económico y social para la Comunidad de Madrid. Yo quiero hacerlo. No sé si será posible o no, si seguiremos todavía haciendo política precovid. En la política poscovid, o hacemos esto, o estamos condenados a salir más debilitados de la crisis", ha subrayado.

"Hay demasiadas tragedias"

A preguntas sobre cómo conciliar las posiciones de los dos partidos que forman el Gobierno de coalición, Aguado ha recordado las palabras del portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid, César Zafra, al afirmar que "hay demasiadas tragedias detrás de cada fallecimiento, como para negarse a alcanzar pactos", indicando seguidamente que él le va a "tender la mano a Gabilondo", y le va a pedir a la presidenta que se sienten los tres".

"Y que hablemos de grandes acuerdos. Tenemos la responsabilidad, en un momento como el actual, que es absolutamente excepcional, de entendernos. Representamos a los tres partidos más votados de la Comunidad de Madrid, a millones de españoles, y lo que nos están pidiendo en las calles es que dejemos de una santa vez los frentes, los rifirrafes y los y tú más", ha dicho.

"Si la presidenta no quiere, si se escenifica un 'no queremos sentarnos' porque PP y PSOE son irreconciliables, y no quieren darse la mano nunca, ni aún con 25.000 muertos en España mire, pues yo ya qué quiere que le diga. Por mí no va a quedar. Yo lo voy a intentar, porque creo que es lo que hace falta, porque creo que es lo que nos están pidiendo los españoles, porque me lo pide mi forma de ser y porque soy así", ha agregado.

Asimismo, ha señalado que "un buen gesto de Gabilondo podría ser interceder, intentar" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, les "aclare algo, propiciar un mejor entendimiento entre las distintas Administraciones". "No sé hasta qué punto Gabilondo quiere descender de verdad descender al barro", ha asegurado.