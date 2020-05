Rosa López se enamora durante la cuarentena: "Es el amor de mi vida"

Rosa López está de lanzamiento de su nueva canción Solo tu sonrisa. Un single muy especial porque todos los beneficios que obtenga de él irán destinados a Cruz Roja en la labor que están realizando para paliar los efectos de la Covid-19.

Al encontrarnos en el estado de alarma, la promoción la está realizando a través de las redes sociales. Por ello, participó en un directo en Instagram con la revista Semana. El periodista aprovechó para preguntarle sobre el aplazamiento de la boda de Chenoa, y acerca de si cabría la posibilidad que en ella hubiera podido encontrar una nueva pareja también, o ser la próxima que se enamore por haber cogido el ramo. "Ya no hay ramo que valga", respondió.

La cantante nunca ha querido ser muy explícita con su vida privada, pero quiso explicar que su frase venía porque la cuarentena le ha traído una nueva ilusión. "He conocido a una persona, quién me iba a decir que esta situación me traería esto", confesaba emocionada.

Pese al poco tiempo que lleva con él, Rosa reconoce sentirse muy a gusto y estar muy segura de su relación. "Estoy súper feliz, ojalá vaya todo genial. Yo creo que es el amor de mi vida, con eso te lo digo todo. No ha hecho falta el ramo de Chenoa", declaraba.

Explicó que no tenía intención de revelar esto ahora mismo, para no hablar de su vida personal, pero que está "viviéndolo y disfrutándolo muchísimo". Ante las dudas de quién sería su nueva pareja, la exconcursante de Operación Triunfo se limitó a decir que "es un hombre normal, buena persona y maravilloso".